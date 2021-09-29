HELİKOPTERLE YÜKSEK GERİLİM HATTI BAKIMI - Son Dakika

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) bağlı helikopter, Osmangazi ilçesinde bulunan yüksek gerilim hatlarının bakım ve onarım çalışması için havalandı. Yüksek gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre koşullarına bağlı iletim performansı azalan izolatörler, helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla temizlendi. Helikopterle temizlik çalışması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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