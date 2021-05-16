Helikopterli denetim sıklaştırıldı, kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

MANİSA genelinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 33 sürücüye idari para cezası kesildi. Evraklarında eksiklikler bulunan 14 araç ise trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Manisa- Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli - Gölmarmara- Akhisar Devlet Karayolu ve Manisa - Akhisar Devlet Karayolu'nda uygulama yaptı. Denetime, 10.00 - 12.00 saatleri arasında Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen helikopter de destek verdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 7 jandarma trafik timi, 2 motosikletli trafik timi, 2 motosikletli asayiş timi, 6 jandarma asayiş timi, 6 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 54 personel görev aldı.Denetimlerde toplam 640 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 33 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi, 14 araç trafikten menedildi. Yetkililer, ilerleyen günlerde 'Sürücüler üzerindeki yakalanma riski duygusunun sürekli olarak üst düzeyde tutulması için' havadan trafik denetimine devam edileceğini duyurdu.