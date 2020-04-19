Helikopterli sokak denetimi - Son Dakika

Adana polisi, sokağa çıkma kısıtlamasını helikopterle havadan denetleyip uyarı anonsu yaptı.



Adana Emniyet Müdürlüğü, yeni tip korona virüs nedeniyle cumartesi ve pazar günü getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını havadan da denetledi. Polis helikopteri havalanarak Adana genelinde sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatıp, vatandaşların uyması konusunda anons yaptı. Polis helikopterinden yasağa uymayanlara idari para cezası verileceği duyuruldu. Karadan ise trafik polisleri araç ve yaya kontrolü yaptı. - ADANA