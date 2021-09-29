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HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE 24 ARACA CEZA - Son Dakika

HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE 24 ARACA CEZA

29.09.2021 17:08

AFYONKARAHİSAR'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan trafik denetimi yapıldı.

AFYONKARAHİSAR'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından havadan trafik denetimi yapıldı. 5 uygulama noktasındaki denetimlerde kural ihlali yapan 24 araç sürücüsüne 6 bin 869 lira trafik cezası kesilirken, bu araçlardan 13'ü trafikten men edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Afyonkarahisar merkez, Şuhut, Çay, Bolvadin, Emirdağ'da helikopterle havadan trafik denetlemesi gerçekleştirdi. 5 uygulama noktasında kural ihlali yapan araçlar havadan tespit edilerek durduruldu. Kurallara uymayan 24 araç sürücüsüne 6 bin 869 lira trafik cezası yazılırken, 13 araç da trafikten men edildi.

Ayrıca son zamanlarda yaşanan otobüs kazalarının önlenmesi için de jandarma trafik timlerinde görevli personel tarafından otobüslerde bulunan yolcu ve şoförler de yolculuk sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında uyarıldı.

Havadan yapılan denetim faaliyetine Bolvadin Kaymakamı Taner Polat, Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyeti Müdür Yardımcısı Mustafa Erdener Bede ve İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Gören katıldı.

HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE 24 ARACA CEZA
HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE 24 ARACA CEZA
HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE 24 ARACA CEZA
HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE 24 ARACA CEZA

İl Jandarma Komutanlığı, Karahisar, Jandarma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE 24 ARACA CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİNDE 24 ARACA CEZA - Son Dakika
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