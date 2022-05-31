Helikopterli trafik denetiminde sürücüler havadan izlendi - Son Dakika
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Helikopterli trafik denetiminde sürücüler havadan izlendi

31.05.2022 14:09
Helikopterli trafik denetiminde sürücüler havadan izlendi

Denizli'de jandarma ve polis ekipleri tarafından Aydın ve Manisa Karayolunda gerçekleştirilen helikopterli trafik denetiminde kurallara uymayanlara ceza yağdı.

Denizli'de jandarma ve polis ekipleri tarafından Aydın ve Manisa Karayolunda gerçekleştirilen helikopterli trafik denetiminde kurallara uymayanlara ceza yağdı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri kentte trafik kazalarının, kazalara bağlı yaralanmaların ve can kayıplarının önlenmesi, sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun en üst seviyeye çıkarılması amacıyla Aydın ve Manisa karayolunda helikopterli trafik denetimi gerçekleştirdi. Belirlenen yol güzergahının üstünde uçuş yapan helikopterde kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, yol üzerinde tertiplenmiş durumda olan trafik görevlilerine bildirilerek haklarında cezai işlem uygulanması sağlandı.

Yapılan denetimlerde 15 araç sürücüsüne toplamda 3 bin 678 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - DENİZLİ

Helikopterli trafik denetiminde sürücüler havadan izlendi
Helikopterli trafik denetiminde sürücüler havadan izlendi
Helikopterli trafik denetiminde sürücüler havadan izlendi
Helikopterli trafik denetiminde sürücüler havadan izlendi
Helikopterli trafik denetiminde sürücüler havadan izlendi
Helikopterli trafik denetiminde sürücüler havadan izlendi
Helikopterli trafik denetiminde sürücüler havadan izlendi

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Kaynak: İHA

Jandarma, Denizli, Manisa, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Helikopterli trafik denetiminde sürücüler havadan izlendi - Son Dakika


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