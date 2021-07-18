Tatilde hızını alamayan Helin Avşar, peş peşe hem makyajsız hem de bikinili pozlarını paylaştı

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, bikinili fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
Siyah bikinisinin altına spor ayakkabı giyen Avşar, paylaşımına "Koşacağım mesafeyi hesaplıyorumdur..." notunu düşerken makyajsız hali de gözlerden kaçmadı.
Fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çeken 44 yaşındaki Avşar, peşe peşe paylaştığı pozlarıyla kısa sürede binlerce beğeni topladı. Ayrıca Avşar, son zamanda kurduğu giyim markasıyla ilgileniyor.
İşte Helin Avşar'ın peş peşe paylaştığı bikinili pozları;
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