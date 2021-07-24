Helin Avşar, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bikinisinin altına giydiği spor ayakkabıyla takipçilerini şaşırtan Avşar'dan bir poz daha geldi. 44 yaşındaki Avşar, banyoda bikinili karesini Instagram'dan yayınladı. Beyaz bikini giyip, kahve içen Avşar, "Günaydın" yazarak, kalp emojisi koydu. Ayvalık'ta ablası Hülya Avşar'ın yazlığında olan Avşar'ın düzgün fiziği dikkat çekti.
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