Fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çeken 44 yaşındaki Avşar, peşe peşe paylaştığı pozlarıyla kısa sürede binlerce beğeni topladı. Ayrıca Avşar, son zamanda kurduğu giyim markasıyla ilgileniyor.

Siyah bikinisinin altına spor ayakkabı giyen Avşar, paylaşımına "Koşacağım mesafeyi hesaplıyorumdur..." notunu düşerken makyajsız hali de gözlerden kaçmadı.

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Hülya Avşar 'ın kız kardeşi Helin Avşar , bikinili fotoğraflarını Instagram 'dan paylaştı.

Son Dakika › Magazin › Helin Avşar bomba gibi döndü! Peş peşe paylaştığı bikinili pozları binlerce beğeni aldı - Son Dakika Magazin

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