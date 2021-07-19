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Helin Avşar bomba gibi döndü! Peş peşe paylaştığı bikinili pozları binlerce beğeni aldı - Son Dakika

Helin Avşar bomba gibi döndü! Peş peşe paylaştığı bikinili pozları binlerce beğeni aldı

19.07.2021 10:04

Bir süredir sessiz sedasız bir yaşam süren Helin Avşar, tatiline son sürat devam ediyor. Bikinili pozlarını da peş peşe paylaşmayı ihmal etmeyen Helin Avşar'ın makyajsız halleri de dikkat çekiyor. 44 yaşındaki Avşar, son paylaşımında bikinisinin altına giydiği spor ayakkabıyla takipçilerini şaşırtırken, paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, bikinili fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

BİKİNİNİN ALTINA SPOR AYAKKABI

Siyah bikinisinin altına spor ayakkabı giyen Avşar, paylaşımına "Koşacağım mesafeyi hesaplıyorumdur..." notunu düşerken makyajsız hali de gözlerden kaçmadı.

FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

Fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çeken 44 yaşındaki Avşar, peşe peşe paylaştığı pozlarıyla kısa sürede binlerce beğeni topladı. Ayrıca Avşar, son zamanda kurduğu giyim markasıyla ilgileniyor.

İşte Helin Avşar'ın peş peşe paylaştığı bikinili pozları;

Helin Avşar'dan ilginç bikini tarzı
Helin Avşar'dan ilginç bikini tarzı
Helin Avşar'dan ilginç bikini tarzı
Helin Avşar bomba gibi döndü! Peş peşe paylaştığı bikinili pozları binlerce beğeni aldı

Hülya Avşar, Helin Avşar, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Helin Avşar bomba gibi döndü! Peş peşe paylaştığı bikinili pozları binlerce beğeni aldı - Son Dakika Magazin


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