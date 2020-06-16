Helin Avşar isyan etti: Evime gelip beni gözetliyordu!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın sapık korkusu devam ediyor. Avşar'ı evine kadar takip eden Ömer Akbaba'nın dört ay süreyle Helin Avşar'a yaklaşmamasına karar verilmiş, savcılık ise Akbaba'ya tehdit ve kişilerin huzurunu bozma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.



'KAFADA SENARYOLAR ÜRETİYOR'



Mahkemeye sunulan belgelerde psikolojik rahatsızlığı bulunduğunun belirtilmesiyle tedavi altına alınan Akbaba, serbest bırakıldı. Günaydın'dan Özlem Avcı'nın haberine göre, bu karara isyan eden Helin Avşar şunları söyledi: "Bu adamı serbest bıraktılar... O bir raporlu deli, çok korkuyorum. Evime gelip beni gözetliyordu. Kafasında senaryolar üreten hasta bir insan. Bu arada evimi gözetlemekle kalmadı, kapıya gelip beni sordu. İki kez ihtar aldığı halde gözetlemeye devam etti. ve şimdi serbest."