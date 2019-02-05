Son Dakika Haberleri: Helin Palandöken'i Öldüren Saldırganın Cezası Onandı

Helin Palandöken'i Öldüren Saldırganın Cezası Onandı

26 dakika önce

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - İSTİNAF Mahkemesi, Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldüren Mustafa Yetgin'in aldığı "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı.

Helin Palandöken'i Öldüren Saldırganın Cezası Onandı, System.String[]
Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA - İSTİNAF Mahkemesi, Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldüren Mustafa Yetgin'in aldığı "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı. 

İstinaf Mahkemesi, İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Pendik'te 13 Ekim 2017 tarihinde lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldüren, 2 kişiyi de yaralayan Mustafa Yetgin'e verdiği "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 aylık hapis cezasına ilişkin yapılan başvuruları karara bağladı. 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede, yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu, kararda herhangi bir isabetsizlik olmadığını belirterek tarafların İstinaf başvurularını esastan reddetti. 

Sanık aleyhine verilen ceza 5 yılın üzerinde olduğu için, tarafların İstinaf Mahkemesi'nin onama kararını Yargıtay'a taşıma hakları bulunuyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mustafa Yetgin, 13 Ekim 2017 tarihinde lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürmüş, Palandöken'in iki arkadaşını da yaralamıştı. 

 Olaydan sonra tutuklanan Mustafa Yetgin hakkında iddianame düzenlenmiş, İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilerek yargılama başlamıştı. 

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Temmuz 2018 tarihinde yaptığı karar duruşmasında Mustafa Yetgin'i, "Çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahla kasten yaralama", "Silahla tehdit" suçlarından da 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:24 Kaynak: DHA

İstanbul, Palandöken, Güncel
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