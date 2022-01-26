'Heliski' heyecanı sürüyor; ilk kafile, adrenalin dolu anlar yaşadı - Son Dakika

TÜRKİYE'de sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda yapılan helikopterli kayak sporu 'heliski' heyecanı sürüyor. Helikopterlerle alınıp dağların zirvesine bırakılan ilk kafiledeki Fransız, İspanyol ve İsviçreli 24 sporcu, zorlu ve dik yamaçlardan kayarak adrenalin yaşadı.

İsviçre, Himalaya, Gürcistan, Kanada ve Fransa'nın yanı sıra Türkiye'de ise sadece Rize'de yapılan helikopterli kayak sporu 'heliski' heyecanı, Kaçkar Dağları'nda 15 Ocak'ta başladı. 12 hafta sürecek etkinliğin ilk kafilesinde İspanya, İsviçre ve Fransa'dan toplam 24 sporcu yer aldı. Sporcular, Ayder Yaylası'ndan helikopterin kalkış yaptığı Galer Düzü mevkisine, kar paletli araca bağlı tutundukları halatla götürüldü. Kayak takımları ile çekilerek götürülen sporcuların o anları, kameralara yansıdı. Galer Düzü mevkisinden de 2 helikopterle alınıp, dağların zirvesine bırakılan sporcular, zorlu ve dik yamaçlardan kayarak yeniden vadilere indi.