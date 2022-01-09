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HELİSKİDE AVRUPALI KAYAKÇILARIN TERCİHİ KAÇKARLAR - Son Dakika

HELİSKİDE AVRUPALI KAYAKÇILARIN TERCİHİ KAÇKARLAR

09.01.2022 11:33

TÜRKİYE'de sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda yapılan helikopterli kayak sporu 'heliski' heyecanı, 15 Ocak'ta başlıyor.

TÜRKİYE'de sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda yapılan helikopterli kayak sporu 'heliski' heyecanı, 15 Ocak'ta başlıyor. Alpler yerine Kaçkar Dağları'nı tercih eden sporcular, 12 hafta boyunca zirve ve vadilerde adrenalin dolu anlar yaşayacak.

Dünyada İsviçre, Himalaya, Gürcistan, Kanada, Fransa'da yapılan, Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda yapılan helikopterli kayak sporu 'heliski' heyecanı, bu yıl da sürecek. Çamlıhemşin ilçesinde 7 yıldır devam eden heliski için bu yıl başta İsviçre, İtalya, Gürcistan Rusya, Fransa gibi farklı ülkelerden 370 civarında sporcu Kaçkar Dağları'na gelecek. 15 Ocak'ta başlayarak 12 hafta sürecek etkinlikte sporcu kafileleri, Kaçkar Dağları'nın zorlu ve dik yamaçlarından kayacak. 2 helikopterle alınıp, dağların zirvesine bırakılacak sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak olan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşayacak.

'KAR, TOZ PUDRA ÖZELLİĞİNE SAHİP'

Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, sporcuların hiç kimsenin kaymadığı noktalarda adrenalin yaşadığını belirterek, Bu spor, dünyanın belli başlı 3-4 yerinde yapılıyor. Sporcular, 3 bin 500 rakıma helikopterle bırakılıyor. Kayakçılar, 2700 rakıma kadar kayarak iniyor. Yine bu noktalardan helikopterle alınarak başka noktalara bırakılıyor. Hava şartlarına bağlı olarak sporcular günü dağlarda kayarak geçiriyor, adrenalin dolu bir spor yapıyor. Sporcular hiç kimsenin kaymadığı noktalarda, toz pudra özelliğine sahip karla keyifli dakikalar yaşıyor. Kayakçılar pudra kar üzerinde kaymaktan büyük keyif alıyor. Türkiye'de de Kaçkar Dağları bu özelliğe sahip dedi.

'İKİZDERE VE ARTVİN'EDE İSTASYON KURACAĞIZ'

Bölgede 7 yıldır heliski sporu yaptıklarını belirten Haşimoğlu 15 Ocak'ta sezonu açıyoruz. Şu an Kaçkar Dağları'nda kayılacak noktalarda altyapılar oluşturuluyor. İletişimi sağlamak için vericiler konulacak. 20'ye yakın pist alanımızda kayılacak noktaları belirliyoruz. Bu spor profesyonellik gerektirdiği için üst düzey kayakçılar geliyor. Bu yıl için 370 sporcu ağırlayacağız. 12 haftalık turlarımız doldu. Önümüzdeki yıllarda Rize'nin İkizdere ilçesi ve Artvin'de istasyon kurarak bölgede iki helikopter yerine 6 helikopterle daha çok sporcuya kayak yapma imkanı sunacağız. Kaçkar Dağları'ndaki kar kalitesi, heliski sporu yapan kayakçıların oldukça dikkatini çekiyor, bölgeyi dünyaya tanıtacağız diye konuştu.

HELİSKİDE AVRUPALI KAYAKÇILARIN TERCİHİ KAÇKARLAR
HELİSKİDE AVRUPALI KAYAKÇILARIN TERCİHİ KAÇKARLAR
HELİSKİDE AVRUPALI KAYAKÇILARIN TERCİHİ KAÇKARLAR
HELİSKİDE AVRUPALI KAYAKÇILARIN TERCİHİ KAÇKARLAR
HELİSKİDE AVRUPALI KAYAKÇILARIN TERCİHİ KAÇKARLAR
HELİSKİDE AVRUPALI KAYAKÇILARIN TERCİHİ KAÇKARLAR
HELİSKİDE AVRUPALI KAYAKÇILARIN TERCİHİ KAÇKARLAR
HELİSKİDE AVRUPALI KAYAKÇILARIN TERCİHİ KAÇKARLAR
HELİSKİDE AVRUPALI KAYAKÇILARIN TERCİHİ KAÇKARLAR
HELİSKİDE AVRUPALI KAYAKÇILARIN TERCİHİ KAÇKARLAR

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Türkiye, Kayak, Ocak, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: HELİSKİDE AVRUPALI KAYAKÇILARIN TERCİHİ KAÇKARLAR - Son Dakika
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