Hellas Verona'dan lider Juventus'a darbe - Son Dakika
Son Dakika Spor Hellas Verona'dan lider Juventus'a darbe - Son Dakika Spor

Hellas Verona'dan lider Juventus'a darbe

1 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 23. haftasında lider Juventus, deplasmanda Hellas Verona'ya 2-1 yenildi.

Hellas Verona'dan lider Juventus'a darbe, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 23. haftasında lider Juventus, deplasmanda Hellas Verona'ya 2-1 yenildi.


Verona'daki Marcantonio Bentegodi Stadı'nda yapılan müsabakayı, hakem Davide Massa yönetti.

İki takımın karşılıklı ataklarıyla başlayan maçın ilk yarısının son dakikalarında Juventus, Hellas Verona kalesinde tehlikeler yaratsa da devreye golsüz eşitlikle gidildi.


65. dakikada konuk ekip, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun attığı golle maçta 1-0 öne geçti.


Ev sahibi takım, bu gole 76. dakikada Fabio Borini ile yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi.


Müsabakanın tamamlanmasına az süre kala 85. dakikada Juventus stoperi Leonardo Bonucci'nin topa elle müdahalesine, hakem Massa penaltı kararı verdi.


86. dakikada penaltı atışını gole çeviren Giampaolo Pazzini, Hellas Verona'yı 2-1 öne geçirdi.


Maçta başka gol olmayınca ev sahibi takım, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.


Bu sonuçla Hellas Verona, puanını 34'e yükseltirken ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve puan tablosunda 6. sırada yer aldı.

54 puanda kalan lider Juventus ise ligde son 3 haftada 2'nci, toplamda 3'üncü mağlubiyetini alırken şampiyonluk yolundaki rakiplerine karşı puan farkı açma fırsatından yararlanamamış oldu.

İtalya Serie A, Juventus, Verona, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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