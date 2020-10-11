Hellas Verona, Koray Günter'in Kovid-19'a yakalandığını açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan yazılı açıklamada, mevcut protokoller doğrultusunda yapılan kontrollerde, Günter'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kulüp, oyuncu için Kovid-19 protokollerin öngördüğü tüm prosedürleri devreye sokarken, 26 yaşındaki oyuncunun evinde tecride alındığı ifade edildi.
Hellas Verona, ayrıca oyuncu grubu ve teknik heyet dahil olmak üzere tüm takıma yapılan diğer Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.
- Kaynak: AA
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