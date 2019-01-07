Son Dakika Haberleri: Hellboy Filmi

Hellboy Filmi

36 dakika önce

Hellboy filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hellboy filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Yönetmen koltuğuna senaryosunu ve yönetmenliğini üstlendiği The Descent ve Doomsday filmlerinden aşina olduğumuz Neil Marshall'ı oturtan çizgi roman uyarlamasında cehennemden gelen ünlü çizgi roman karakterini de Stranger Things oyuncularından David Harbour canlandırıyor. Mike Mignola‘nın hayal gücü sayesinde ortaya çıkan karakterin yeni beyazperde macerasında senaryoyu Mignola ile birlikte Andrew Cosby ve Christopher Golden üstleniyor.


Yönetmen: Neil Marshall
Senaryo: Andrew Cosby, Mike Mignola
Oyuncular: David Harbour, Milla Jovovich, Sasha Lane, Ian McShane, Penelope Mitchell, Thomas Haden Church, Daniel Dae Kim, Sophie Okonedo, Brian Gleeson , Kristina Klebe, Ashley Edner, Alistair Petrie, Laila Morse, Vanessa Eichholz, Douglas Tait, Bern Collaço, Mario de la Rosa, Atanas Srebrev , Michael Heath, Mark Basnight, Ava Brennan, Anthony Delaney, Eddy Shore, Tihomir Vinchev, Ani Rogers
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Hellboy
Yapımcı Firma: Nu Boyana FX
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 12.04.2019

Hellboy Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:54 Kaynak: InterSinema.com

Kültür Sanat
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