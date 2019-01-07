Hellboy Filmi

Yönetmen
koltuğuna senaryosunu ve yönetmenliğini üstlendiği The Descent ve Doomsday film
lerinden aşina olduğumuz Neil Marshall
'ı oturtan çizgi roman uyarlamasında cehennemden gelen ünlü çizgi roman karakterini de Stranger Things oyuncularından David Harbour
canlandırıyor. Mike Mignola‘nın hayal gücü sayesinde ortaya çıkan karakterin yeni beyazperde macerasında senaryoyu Mignola ile birlikte Andrew Cosby ve Christopher Golden üstleniyor.Yönetmen:
Neil MarshallSenaryo:
Andrew Cosby, Mike MignolaOyuncular:
David Harbour, Milla Jovovich
, Sasha Lane, Ian McShane, Penelope Mitchell, Thomas Haden Church, Daniel Dae Kim
, Sophie Okonedo, Brian Gleeson , Kristina Klebe, Ashley Edner, Alistair Petrie, Laila Morse, Vanessa Eichholz, Douglas Tait, Bern Collaço, Mario de la Rosa, Atanas Srebrev , Michael Heath
, Mark Basnight, Ava Brennan, Anthony Delaney, Eddy Shore, Tihomir Vinchev, Ani RogersFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
HellboyYapımcı Firma:
Nu Boyana FXYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
12.04.2019Hellboy Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.