"Hello Brother" Dünya Barış Sempozyumu ertelendi

Uluslararası Bilgi ve Algı Derneği (BİLAL) Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Tuyan, İstanbul'da yapılması planlanan "Hello Brother" Dünya Barış Sempozyumu'nun koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Yeni Zelanda'daki camilere düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Zekeriya Tuyan'ın kardeşi de olan Yahya Tuyan, yaptığı yazılı açıklamada, İslamofobi, ırkçılık, nefret söylemleri, inanç-ibadet-ifade özgürlüğü gibi hususlarla ilgilenen BİLAL'in organize ettiği ve saldırının ilk şehidi Haji Daoud Nabi'nin son sözlerinin temalaştırıldığı "Hello Brother" Sempozyumu'na, dünya genelindeki koronavirüs tehdidi nedeniyle yurt dışındaki bazı onur konukları ve akademisyenlerin katılamadığını belirtti.

Sempozyuma cami saldırısında ilk şehit olanlardan Davut Nabi'nin oğlu Yama Nabi'nin, Derneğin Algı Kurulu üyesi de olan sunucu-yapımcı Lauren Booth ve Hollandalı siyasetçi Arnoud Van Doorn'un "onur konuğu" olarak yurt dışından katılmasının öngörüldüğünü ifade eden Tuyan, şunları kaydetti:

"Sempozyumu, alanında özgün bir organizasyonu, adaleti ve hürriyeti merkeze alarak, barışı anlatmak için, İslam'ın merak edilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan ön yargıları kırma adına organize etmiştik. Etkinliğimiz, dünya genelinde seyreden sağlık tehdidi nedeniyle ertelendi.

Rabbim daha sağlıklı günlerde gerçekleştirmeyi nasip etsin."