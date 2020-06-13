Hello Kitty'nin yaratıcısı 92 yaşında görevi bırakıyor - Son Dakika
BBC

Hello Kitty'nin yaratıcısı 92 yaşında görevi bırakıyor

Hello Kitty adlı çizgi karakterin yaratıcısı Japon firmanın CEO'su 92 yaşında görevi bırakıyor.

Hello Kitty'nin yaratıcısı 92 yaşında görevi bırakıyor, System.String[]

Hello Kitty adlı çizgi karakterin yaratıcısı Japon firmanın CEO'su 92 yaşında görevi bırakıyor.

Sanrio isimli şirketin emekli olmaya hazırlanan sahibi Shintaro Tsuji, görevi 31 yaşındaki torununa bırakacak.

Bu tarihi 60 yıla yayılan şirketin tepesindeki ilk değişim olacak.

50 yıl önce yaratılan Hello Kitty karakteri, o dönemden bu yana şirkete milyarlarca dolar kazandırdı.

Tsuji resmi olarak görevini 1 Temmuz'da bırakacak.

31 yaşında şirketin Tomokuni Tsuji ise görevi devraldığında, Tokyo Hisse Senedi Piyasası'ndaki en genç CEO olacak.

AFP haber ajansının aktardığına göre, genç yönetici ile şirketin en önemli varlığının doğum tarihi de aynı, 1 Kasım.

Ancak Tsuji, Hello Kitty'den 14 yaş daha genç.





Koronavirüs salgını, dünya ekonomisini olduğu gibi Sanrio şirketini de etkilemiş durumda.

Şirketin net karı geçen mali yılda yüzde 95 azaldı. Satışlar da bir önceki yıla göre yüzde 6.5 düştü.

Bu küçük yavru kedi oyuncaklardan, kıyafete ve kırtasiye ürünlerine kadar çok farklı ürünler olarak piyasaya sürüldü.

Çocukları hedefleyerek yaratılan Hello Kitty, özellikle son yıllarda yetişkinler arasında da popüler oldu.

Hello Kitty temalı bir oyun parkı da yer alıyor.

Hello Kitty, Japon, CEO, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 05:12 

Son Dakika Dünya Hello Kitty'nin yaratıcısı 92 yaşında görevi bırakıyor - Son Dakika Dünya

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