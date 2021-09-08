Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Afrikalılara "canlı hayvan" desteği sunuyor - Son Dakika

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Afrika'da yürüttüğü "canlı hayvan dağıtımı projesi" kapsamında muhtaç ailelere keçi dağıtıyor.

Afrika'nın birçok ülkesinde su kuyusu açan, okul, cami ve yetimhane inşası ile gıda ve kurban eti dağıtımı gibi yardımlarda bulunan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Afrika'daki yoksullara katkı sunmak amacıyla başlattığı "canlı hayvan dağıtımı projesi"ni sürdürüyor.

Çad'ın başkenti ve en büyük şehri Encemine'nin kırsal kesimlerinde ailelere keçi dağıtan yardım gönüllüleri, ailelere keçi sütünden peynir, yoğurt ve tereyağı yapılmasını öğretiyor.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, AA muhabirine, "canlı hayvan dağıtımı projesi" çerçevesinde Afrika'da binlerce aileye keçi desteği sağladıklarını söyledi.

Proje kapsamında Çad'da da canlı süt keçisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Ataş, amaçlarının hayvancılık yapılmasına destek sunmak olduğunu belirtti.

Ataş, "Ailelerin masraflarını karşılaması amacıyla böyle bir projemiz oldu. Projemiz kapsamında bir aileye bir erkek ve bir dişi canlı süt keçisi veriyoruz. 2 yıl boyunca satmama ve kesmeme şartı koyuyoruz. Düzenli beslenirse bu hayvanların 2 yıl sonra sayıları 8'e yükselecek." dedi.