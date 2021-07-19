Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Afrika'daki yetimlere bayramlık giysi hediye etti - Son Dakika

Merkezi Avrupa'da olan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu gönüllüleri Kurban Bayramı öncesinde hayırseverlerin desteğiyle temin edilen bayramlık giysilerle Çad'daki yetimlerin yüzünü güldürdü.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş'ın da katıldığı organizasyon kapsamında yardım gönüllüleri Çad'ın başkenti Encemine'deki yetimhanede eğitim gören öğrencilere giysi yardımında bulundu.

Ataş, "Kurban 2021" programı dahilinde Afrika'nın Çad ülkesinde olduklarını belirterek, burada bayram öncesi kız ve erkek çocukların giysi ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Bu giysilerin temin edilmesine Avrupa'dan ve Türkiye'den katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür eden Ataş, "Kardeşlerimizden buraya destek olmalarını bekliyoruz. Dünyanın en fakir ülkelerinden birindeyiz. Binlerce kilometre uzaktaki bağışçılarımız bağışlamış olduğu giyim yardımları ile bayram öncesi buradaki yetimleri sevindirdiler. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.