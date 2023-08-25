Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt'te 200 Aileye Yardım Elini Uzattı - Son Dakika

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt'te 200 Aileye Yardım Elini Uzattı

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt\'te 200 Aileye Yardım Elini Uzattı
Son Güncelleme: 25.08.2023 16:54

Avrupa merkezli Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt'te gerçekleştirdiği yardım etkinlikleriyle, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yaptığı gıda, giyim ve nakdi yardımlar yaptı.

Etkinlikleri çerçevesinde, Siirt'te 200 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı dağıtımı gerçekleştirildi. Temel ihtiyaç maddelerini içeren yardım paketleri, maddi zorluklarla mücadele eden ailelerin yüzlerini güldürdü.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt'teki yetim çocukları da unutmadı. Onlara yönelik gerçekleştirilen giyim yardımı ve nakdi yardımda bulunuldu.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt'te 200 Aileye Yardım Elini Uzattı

Siirt'teki bu yardım etkinlikleriyle dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirerek, ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olmayı sürdürüyor.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, Siirt'teki yardım etkinlikleri sonuçlarını ve amacını paylaşmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt'te 200 Aileye Yardım Elini Uzattı

Ataş, "Amacımız basit, yardım elini uzatmak, ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve yetim çocuklarımıza umut aşılamak. Bu hedefimize doğru adımlar atmış olduğumuzu gurur ve mutlulukla söyleyebilirim. Yardımseverlerimize teşekkür ederim. Toplumumuzda dayanışmayı sürdürmek önemlidir." dedi.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt'te 200 Aileye Yardım Elini Uzattı
Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt'te 200 Aileye Yardım Elini Uzattı
Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt'te 200 Aileye Yardım Elini Uzattı
Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt'te 200 Aileye Yardım Elini Uzattı
Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt'te 200 Aileye Yardım Elini Uzattı

Siirt, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt'te 200 Aileye Yardım Elini Uzattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt'te 200 Aileye Yardım Elini Uzattı - Son Dakika
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