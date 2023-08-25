Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt\'te 200 Aileye Yardım Elini Uzattı

Etkinlikleri çerçevesinde, Siirt'te 200 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı dağıtımı gerçekleştirildi. Temel ihtiyaç maddelerini içeren yardım paketleri, maddi zorluklarla mücadele eden ailelerin yüzlerini güldürdü.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Siirt'teki yetim çocukları da unutmadı. Onlara yönelik gerçekleştirilen giyim yardımı ve nakdi yardımda bulunuldu.

Siirt'teki bu yardım etkinlikleriyle dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirerek, ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olmayı sürdürüyor.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, Siirt'teki yardım etkinlikleri sonuçlarını ve amacını paylaşmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Ataş, "Amacımız basit, yardım elini uzatmak, ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve yetim çocuklarımıza umut aşılamak. Bu hedefimize doğru adımlar atmış olduğumuzu gurur ve mutlulukla söyleyebilirim. Yardımseverlerimize teşekkür ederim. Toplumumuzda dayanışmayı sürdürmek önemlidir." dedi.