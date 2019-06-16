Helsingborg'da ikinci Larsson dönemi
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İsveç ekibi Helsingborg'da Per-Ola Ljung'dan boşalan teknik direktörlük görevine Henrik Larsson getirildi.
İsveç
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:07 Kaynak: AA
ekibi Helsingborg'da Per-Ola Ljung'dan boşalan teknik direktörlük görevine Henrik Larsson getirildi.
Helsingborg Kulübü, 47 yaşındaki Larsson ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İsveçli eski milli futbolcu Larsson, 1992-1993 ile 2006-2009 senelerinde forma giydiği Helsingborg'da 2015-2016 yıllarında ise teknik direktör olarak görev yaptı.
Bu sezon İsveç liginde 12 maçta 10 puan toplayan Helsingborg, 14. sırada yer aldı.
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