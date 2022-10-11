Finlandiya'da Enerji Tasarrufu Kampanyası Başladı

HELSİNKİ, 11 Ekim (Xinhua) -- Finlandiya'nın ulusal enerji tasarrufu kampanyası Pazartesi günü resmi olarak başladı. Bununla birlikte ülkenin Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı, çoğu Finlinin daha yaz aylarında tüketimi azaltmaya başladığını söyledi.

Eylül ayında yayınlanan Vatandaşın Nabzı anketine göre, hükümetin enerji tasarrufu kampanyasının ayrıntılarını Ağustos ayının sonunda açıklamasından beri on Finliden yaklaşık dokuzu tüketimi azaltmak için tedbirler uygulamaya başladı.

Finlandiya'nın en büyük şebeke operatörü Fingrid, geçen günlerde yaptığı açıklamada, elektrik tüketiminin Eylül ayında geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında yüzde yedi azaldığını bildirdi.

Hükümetin "Bir Derece Daha Düşük" ismini verdiği kampanyası, Finlandiya'daki hanelerin en az yüzde 95'ini enerji tasarrufu yapmaya teşvik etmeyi ve yoğun zamanlarda elektrik talebini düşürmeyi hedefliyor. Hükümet, Finlandiya'da enerji tüketimini kalıcı bir şekilde azaltmayı amaçlıyor.

Öte yandan Finlandiyalı sürdürülebilir enerji şirketi Motiva'dan Kati Laakso, kış yaklaşırken "herkesin daha fazla çaba göstermesi gerekeceğini" ifade etti.

Kampanyaya hanelerle birlikte şirketler ve diğer kuruluşlar da katılırken 541 kuruluş enerji tasarrufu için somut adımlar atmayı taahhüt ediyor.

Bakanlık, kampanyanın Finlandiya'da enerji yeterliliğini sağlamaya yardım etmesini, sürdürülebilir bir elektrik sistemine katkıda bulunmasını ve artan enerji fiyatlarını frenlemesini bekliyor.