Finlandiya'da Eşitliği Destekleyen Aile İzni Reformu Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Finlandiya'da Eşitliği Destekleyen Aile İzni Reformu Yürürlüğe Girdi

02.08.2022 09:52
Finlandiya'da Eşitliği Destekleyen Aile İzni Reformu Yürürlüğe Girdi

HELSİNKİ, 2 Ağustos (Xinhua) -- Finlandiya'da aile izniyle ilgili yasada çocuğun doğumuyla her iki ebeveyne de aynı miktarda izin veren ilk reform Pazartesi günü yürürlüğe girdi.

HELSİNKİ, 2 Ağustos (Xinhua) -- Finlandiya'da aile izniyle ilgili yasada çocuğun doğumuyla her iki ebeveyne de aynı miktarda izin veren ilk reform Pazartesi günü yürürlüğe girdi. Finlandiya Sosyal İşler Bakanı Hanna Sarkkinen tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, reformun kadınların işgücü piyasasındaki konumunu iyileştireceği ve babalara da yeni doğan çocuklarıyla daha fazla zaman tanıyacağı ifade edildi. Reformla her iki ebeveyne de 160 günlük ebeveynlik izni verilecek. Ebeveynlerden biri 63 güne kadar ebeveyn izin gününü diğerine devredebilecek ve hamileliğin son aşaması için 40 günlük bir izin süresi olacak.

Ebeveynler için izin günü sayısı haftada altı gün olmak üzere toplam 14 ayı aşacak. Ebeveynler, çocuk iki yaşına gelene kadar ebeveyn izin günlerini kullanabilecek. Günlük izin günleri birkaç parça halinde kullanılabilecek ve ebeveynler işyerlerindeki izinlerini dört parçaya ayırma hakkına sahip olacak. Sadece hamilelik izin günleri tek bir sürekli dönemde kullanılacak ve tahmini doğum tarihinden 14-30 gün önce başlayacak. Bu yeni ebeveyn izni türleri, 4 Eylül 2022 tarihinde ya da sonrasında çocuk bekleyen ebeveynler için geçerli olacak. Daha önce aile izni, çocuğun tahmini doğum tarihinden önce başlayan annenin 105 iş günü olan annelik izin süresinden ibaretti. Babalara 54 iş günü babalık izni verilirken 158 iş günü olan ebeveynlik izin süresi ebeveynlerden biri tarafından alınabiliyor ya da ebeveynler arasında paylaşılabiliyordu.

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Kaynak: Xinhua

Finlandiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya'da Eşitliği Destekleyen Aile İzni Reformu Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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