Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı - Son Dakika
BBC

Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı

Finlandiya'da koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için eğitimli köpekler devreye girdi. Bugün uygulamaya konulan yeni yöntemle köpekler, insanların boyunlarından alınan koku örneklerinden koronavirüs taşıyanları tespit edebiliyor.

Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı, System.String[]

Finlandiya'da koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için eğitilen köpekler bu hafta Helsinki-Vantaa Havalimanı'nda görev yapmaya başladı. Helsinki Üniversitesi'nce deneme amaçlı olarak başlatılan programa gönüllüler tarafından eğitilen 15 köpek katılıyor.

YÜZDE 100'E YAKIN BİR DOĞRULUK ORANI

Prof. Anna Hielm-Bjorkman, Reuters ajansına köpeklerin koronavirüsü belirtilerin ortaya çıkmasından beş gün önce tespit edebildiklerini belirterek "Virüsü yakalamada çok başarılılar. Yüzde 100'e yakın bir doğruluk oranına yaklaştık" dedi.

Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı

YOLCULAR BOYUNLARINA BEZ SÜRÜYOR, KÖPEKLER KOKLUYOR

Uygulama kapsamında havalimanına gelen yolcular, boyunlarını bir bezle siliyor. Daha sonra bu bez parçaları köpeklerin koklaması için küçük kutulara konuluyor. Köpeklerin birkaç dakika içinde koronavirüsü tespit edebildikleri belirtiliyor. Deneme programına katılan yolculardan sonucu doğrulamak için sürüntü örneği de alınıyor.

Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı

GELECEKTE YOLCULAR ARASINDA DOLAŞTIRILACAK

Vantaa Belediye Başkan Yardımcısı Timo Aronkyto, gelecekte koronavirüs için eğitilen köpeklerin, gümrüklerde uyuşturucu arayan köpekler gibi yolcuların arasında dolaştırılabileceğini söyledi.

Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı

Finlandiya, Helsinki, Reuters, Köpek, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:52

Son Dakika Dünya Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı - Son Dakika Dünya

BBC
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