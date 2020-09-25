Helsinki Havalimanı'nda koronavirüsü tespit eden köpekler göreve başladı

Finlandiya'da koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için eğitilen köpekler bu hafta Helsinki-Vantaa Havalimanı'nda görev yapmaya başladı. Helsinki Üniversitesi'nce deneme amaçlı olarak başlatılan programa gönüllüler tarafından eğitilen 15 köpek katılıyor.

YÜZDE 100'E YAKIN BİR DOĞRULUK ORANI

Prof. Anna Hielm-Bjorkman, Reuters ajansına köpeklerin koronavirüsü belirtilerin ortaya çıkmasından beş gün önce tespit edebildiklerini belirterek "Virüsü yakalamada çok başarılılar. Yüzde 100'e yakın bir doğruluk oranına yaklaştık" dedi.

YOLCULAR BOYUNLARINA BEZ SÜRÜYOR, KÖPEKLER KOKLUYOR

Uygulama kapsamında havalimanına gelen yolcular, boyunlarını bir bezle siliyor. Daha sonra bu bez parçaları köpeklerin koklaması için küçük kutulara konuluyor. Köpeklerin birkaç dakika içinde koronavirüsü tespit edebildikleri belirtiliyor. Deneme programına katılan yolculardan sonucu doğrulamak için sürüntü örneği de alınıyor.

GELECEKTE YOLCULAR ARASINDA DOLAŞTIRILACAK

Vantaa Belediye Başkan Yardımcısı Timo Aronkyto, gelecekte koronavirüs için eğitilen köpeklerin, gümrüklerde uyuşturucu arayan köpekler gibi yolcuların arasında dolaştırılabileceğini söyledi.