Helun Fırat: "Yasaklar Arttıkça Alanlar Daha Çok Dolacak"

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı M. Helun Fırat, "Nefes alanları tükendiği için biraz olsun sanata sığınmak isteyen insanların sanata erişim özgürlüğü hiçe sayılıyor. Unutulmasın ki yasaklar çoğaldıkça insanlar alanları daha çok dolduracak, sanat ve özgürlükler için daha çok haykıracaklar" dedi.

DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı M. Helun Fırat, konser ve festivallere getirilen yasaklarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Fırat açıklamasından şunları kaydetti:

"HİÇBİR AÇIKLAMA OLMAKSIZIN İPTAL EDİLDİ"

"Tüm Türkiye'de ardı ardına iptal edilen konser ve engellenen festival haberleriyle karşı karşıyayız. Aylar öncesinde planlanan festival ve konserler belediyelerin ve valiliklerin ani kararlarıyla iptal ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kendi düzenlediği kültür yolu festivallerinde dahi, afişleri yayınlanmış konserler hiçbir açıklama olmaksızın iptal edildi.

"İKTİDARIN DAYATTIĞI HAYAT TARZI DIŞINDA DÜŞÜNEN HERKES ÖTEKİ"

Haftalar önce planlanmış etkinlikler neden şimdi sakıncalı hale geldi? Ne değişti? Son konser iptalleri, Kürtçeye ve etnik kültürlerin kendilerini ifadelerine müdahale ile sınırlı değil. İktidarın dayattığı hayat tarzı dışında yaşayan, düşünen, söyleyen herkes 'öteki'. Giyimi, dili, düşüncesi tek tip olmayan, hatta geçim sıkıntısına dair hassasiyetini belli eden herkes dışlanıyor; zaten öteki olanlar ise hepten yasaklı.

"SANAT KARŞISINDA ÇARESİZLİK HİÇ BU KADAR GÖRÜNÜR OLMAMIŞTI"

İktidarın yarattığı korkunç ekonomik çıkmaza sıkışan ve sesini duyuramayan insanların konserlerde, festivallerde bir araya gelip 'yeter' diye haykıracakları korkusuyla yasaklara sarılıyor. Sanatçıların sahneden muhalif bir görüşü dile getirmesi ve gündem yaratması ihtimali iktidar için artık tahammül edilemez bir mesele. Sanat karşısında çaresizlik hiç bu kadar görünür olmamıştı. Pandeminin ardından nihayet konserlere, festivallere dönen sanat ve kültür emekçilerinin çalışma ve ifade özgürlüklerine ket vuruluyor.

"YASAKLAR ÇOĞALDIKÇA İNSANLAR ALANLARI DAHA ÇOK DOLDURACAK"

Nefes alanları tükendiği için biraz olsun sanata sığınmak isteyen insanların sanata erişim özgürlüğü hiçe sayılıyor. Unutulmasın ki yasaklar çoğaldıkça insanlar alanları daha çok dolduracak, sanat ve özgürlükler için daha çok haykıracaklar. DEVA Partisi olarak sanatın, sanatçının ve kendini ifade etmek için ona ihtiyaç duyan milyonlarca insanın haklarını savunarak yanlarında olacağız!"