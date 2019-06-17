Son Dakika Haberleri: Helva Şenliğinde coşkulu final
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Helva Şenliğinde coşkulu final

37 dakika önce

İzmit Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen helva şenliği, Çiğdem Taşdan konseri ile sona erdi.

Helva Şenliğinde coşkulu final, System.String[]
İzmit Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen helva şenliği, Çiğdem Taşdan konseri ile sona erdi.

Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 19.'su düzenlenen helva şenliği Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. Belsa Plaza önünde başlayan etkinliklerin Doğu Kışla Gençlik Parkı'ndaki final bölümünde sanatçı Çiğdem Taşdan sahne aldı. İzmit Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği helva şenliğine Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, oda başkanları, muhtarlar katıldı.

Vatandaşlara helva dağıtılan etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Sizlerle bir arada olmak onurdur, şereftir. Her sene daha da kalabalık bir şekilde bu şenliklerimizi yapalım. Helva dostluktur, paylaşmaktır, kardeşliktir, siyasetin ötesinde insanca birbirimizin derdine derman olmaktır, birbirimizle dayanışmaktır, hemşerilik ruhunu daha da fazla geliştirmektir. Doğduğumuz yerlerin özelliklerini, kültürünü doyduğumuz yerde de yaşatabilmektir ve gelecek nesillere öğretebilmek, aktarabilmektir. Dolayısıyla bu etkinlik hepimiz için çok kıymetlidir" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:21 Kaynak: İHA
Kocaeli, İzmit Belediyesi, İzmit
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