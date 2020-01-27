Helvacı'daki deve güreşleri için geri sayım - Son Dakika
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Helvacı'daki deve güreşleri için geri sayım

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Helvacı Gençlik Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan 1. Helvacı Deve Güreşleri için geri sayım başladı.

Helvacı'daki deve güreşleri için geri sayım, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Helvacı Gençlik Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan 1. Helvacı Deve Güreşleri için geri sayım başladı. 2 Şubat 2020 Pazar günü Helvacı Futbol Sahası'nda organize edilecek deve güreşleri saat 10.00'da başlayacak.


Ege Bölgesinin önemli kültürlerinden biri olan deve güreşleri, Aliağa Helvacı'da festival havası estirecek. Helvacı'da ilk kez gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 160 pehlivan deve güreşecek.


Helvacı Futbol Sahasında saat 10.00'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak deve güreşlerinde yüzlerce pehlivan deve sahaya inecek. Güreşler öncesinde sahnelenecek olan folklor gösterileri de etkinliğe renk katacak. - İZMİR

Aliağa, Futbol, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:03 Kaynak: İHA
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