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Helvacı, Dicle'de muhtarlarla bir araya geldi

6 saat önce

Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Ahmet Naci Helvacı, Dicle ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Helvacı, Dicle'de muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Ahmet Naci Helvacı, Dicle ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.


Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda muhtarlarla bir araya Diyarbakır Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdürü ve Ahmet Naci Helvacı'yı, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin karşıladı. Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin ilçeyi ziyaret eden Helvacı ile diğer katılımcılara teşekkür etti.


Program basına kapalı olarak devam etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:22 Kaynak: İHA
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