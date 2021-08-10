Helvacı Tarihi Kent Meydanı'nda Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika

Mahalle tarihine tanıklık eden Helvacı Meydanı, düzenleme çalışmalarıyla doğal ve tarihi dokusu bozulmadan kültürel mirasa atıfla Aliağa'nın ve bölgenin simge meydanlarından biri haline geliyor.

TARİHİ BİNA RESTORE EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar, mahalle tarihine tanıklık eden, anıları yaşatan ve meydan ile bütünleşen eski muhtarlık ve belediye binası Sağlık Ocağı olarak kullanılmak üzere restore edildi. Sert zemin kaplamaları ile proje alanını çevreleyen kaldırımlar tamamlanma aşamasına geldi.

HELVACI MEYDANI'NA TARİHİ İZLER TAŞIYAN SAAT KULESİ

Proje içinde yer alan ve çalışmaları hızla devam eden, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden izler taşıyan saat kulesinde, çalışmalar yüzde 50 oranında tamamlandı. Tarihi motiflerle bezenmiş 10 metre yüksekliğe sahip 3 çeşmeli saat kulesi tamamlandığında Helvacı Meydanı'nın simgelerinden olacak.

YEŞİL ORANI ARTIRILIYOR

Toplam 3 Bin 550 metrekare alana sahip Helvacı Tarihi Kent Meydanı'nda mevcut ağaçlar korunuyor. 580 metrekarelik yeni yeşil alan daha kazandırılarak meydan çeşitli bitki türleri ve ağaçlarla zenginleştiriliyor. 27 araçlık otopark alanı için çalışmalar devam ediyor. Resmi tören alanı olarak da kullanılacak olan Meydandaki Atatürk Anıtı meydana daha hakim bir noktada görkemli bir şekilde yerini alacak. Proje tamamlandığında meydan doğal ve tarihi dokusuyla ön plana çıkacak. Vatandaşlar, göz kamaştırıcı peyzajının yanı sıra modern oturma ve dinlenme alanlarına sahip Helvacı Meydanı'nda keyifle vakit geçirebilecek.

TARİHİ MEYDAN PEYZAJ ÇALIŞMALARININ ARDINDAN HALKIN KULLANIMINA SUNULACAK

Helvacı Tarihi Kent Meydanı'nın kültürel atmosfer içinde, yeşil dokusuyla mahalleye nefes aldıran büyük bir ortak yaşam alanı olacağını ifade eden Aliağa Belediyesi Proje Şefi ve Peyzaj Mimarı Yasemin Yağmur Zengin, "Proje alanında sert zemin kaplamaları yüzde 90 oranında tamamlandı. Kaldırım çalışmalarımız bitti. Otopark için sert zemin döşemeleri ile saat kulesi inşası devam ediyor. Peyzaj çalışmalarının ardından meydan, halkımızın kullanımına sunulacak" dedi.