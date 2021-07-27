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Helvacıların maliyetleri arttı, talep azaldı - Son Dakika

Helvacıların maliyetleri arttı, talep azaldı

27.07.2021 10:57
Helvacıların maliyetleri arttı, talep azaldı, System.String[]

Maliyetleri son aylarda çok fazla artan helvacılar, gurbetçilerin gelmesiyle satışlarda biraz olsun rahatlasa da irmikten yapılan bu ünlü tatlıya eskisi kadar talep olmadığını anlatıyorlar.

Maliyetleri son aylarda çok fazla artan helvacılar, gurbetçilerin gelmesiyle satışlarda biraz olsun rahatlasa da irmikten yapılan bu ünlü tatlıya eskisi kadar talep olmadığını anlatıyorlar.

Hem cenazelerde tercih edilen hem de çarşıda küçük kaplarda dondurma ile birlikte satılan helvacılar önünde eskiden uzun kuyruklar oluşuyordu. Şimdilerde ise şeker, irmik, yağ ve ambalaj fiyatlarının son birkaç ayda yükselmesiyle birlikte bu ürün maliyetli bir iş haline geldi. Eskişehir'de helvacılık yapan Cevher Mahmutlar, fiyatların artmasından dolayı eskisi kadar talebin olmadığını belirtirken, gurbetçilerin gelmesiyle esnafın kısa süreli olsa da rahatladığını aktardı.

"Maliyet en az üç katına çıktı, talep azaldı"

Eskiden dükkanı önünde uzun kuyruklar olduğunu ifade eden helvacı Mahmutlar, şimdilerde eskisinin onda biri kadar helva çıkardığını dile getirdi. Helvanın maliyetinin çok yükseldiğini vurgulayan Cevher Mahmutlar, "Eskiden cenazelerde sipariş alıyorduk, şimdi o kadar da olmuyor. Gurbetçilerin gelmesiyle yine biraz talep oluyor, ama eskiden ben 1 ton helva çıkarırdım ve biterdi. Millet kuyruk olurdu. Şimdi 150-200 kilo ancak çıkartıyorum. Vatandaş geliyor, helvanın fiyatını soruyor. Maliyet o kadar yükseldi ki helvanın kilosunu 20 TL'den 30'a çekmek durumunda kaldım. Şeker birkaç ayda iki katına, yağ ise üç katına çıktı. Neyse ki benim çalışanım olmadığı için çevirebiliyorum. Plastik malzeme çok pahalandı. İki bin tanesini 120 TL'ye alıyordum, şimdi 430 TL'ye alıyorum. Her şey aldı başını gitti" diye konuştu.

"Gurbetçiler sayesinde esnaf biraz rahatladı"

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının tatillerini değerlendirmek için memleketlerine ziyarete gelmesiyle birlikte çarşı esnafının kısa süreli olarak rahatladığını belirten esnaf Cevher Mahmutlar, "İnsanlar artık eskisi gibi harcama yaparken rahat değil. Gurbetçilerden Allah razı olsun kendi vatanlarına destek oluyorlar buraya gelerek. Onlar sayesinde çarşı esnafı biraz rahatlıyor. Şimdi esnafların çoğu gurbetçiler gittikten sonra kara kara ne yapacağını düşünüyor. Allah bütün esnafa yardım etsin, bin bereket versin. İşlerimiz ne kadar azalsa da, kötüye gitse de dükkanımı duayla, Türk bayrağının altında açarım. Akşam da aynı şekilde her yeri temizler öyle kapatırım dükkanımı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Helvacıların maliyetleri arttı, talep azaldı
Helvacıların maliyetleri arttı, talep azaldı
Helvacıların maliyetleri arttı, talep azaldı
Helvacıların maliyetleri arttı, talep azaldı
Helvacıların maliyetleri arttı, talep azaldı

Türk Lirası, Eskişehir, Esnaf, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Helvacıların maliyetleri arttı, talep azaldı - Son Dakika


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