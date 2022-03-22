Helvacıoğlu: "Bir damla su, geleceğe yatırım olarak evlatlarımıza geri dönecektir." - Son Dakika
Üye Girişi

Helvacıoğlu: "Bir damla su, geleceğe yatırım olarak evlatlarımıza geri dönecektir."

22.03.2022 15:18

Keşan Belediyesi Meclis Üyesi Nehir Gergin ve Su İşleri Müdürü Bedri Kara da okulları ziyaret ederek su tasarrufunun önemini anlattı.

Keşan'da evlerindeki musluklara su tasarrufu kartuşu takacak öğrenciler arasında yapılacak çekilişle 3 öğrenciye bisiklet ve çekilişe katılan her öğrenciye sinema bileti dağıtılacak.

Keşan Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında öğrencilere bilgiler verildi.

Öğrenciler evlerindeki musluğa takacağı tasarruf kartuşunun fotoğrafını göndererek çekilişe katılabilecek. Su tasarrufu temalı çekilişe katılan her öğrenciye sinema bileti ve 3 öğrenciye bisiklet hediye edilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, tüm canlılar için suyun en önemli değer olduğunu söyledi.

Dünya nüfusunun hızlı artışı ile küresel ısınmanın olumsuz etkileri, sanayileşme gibi nedenler göz önüne alındığında su kaynaklarının öneminin giderek arttığını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gelecek yıllarda özellikle büyük kentlerde su ihtiyacının giderek artması beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde gıda ürünlerinin yetiştirilmesinde daha fazla suya ihtiyaç duyulacaktır. İçme ve kullanım suyu olarak tüketiminin yanı sıra tarımsal sulama, enerji üretimi ve turizm gibi birçok alanda istifade ettiğimiz su, yanlış kullanım nedeniyle her geçen gün temizliğini kaybetmekte, kirlenmektedir. Suyun israf edilerek kullanılması ve küresel ısınma gibi nedenlerle su kaynakları her geçen gün azalmakta, sulak ve verimli topraklar kuraklaşarak çölleşmektedir."

Helvacıoğlu, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmenin ilk şartının çevreyi ve doğal kaynakları korumak olduğunu vurguladı.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Milli Eğitim Müdürlüğü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Helvacıoğlu: 'Bir damla su, geleceğe yatırım olarak evlatlarımıza geri dönecektir.' - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Jesus, yaptığı hareketle Arap futbolseverlere pes dedirtti! Portekizli hocayı topa tuttular
15:32 Jorge Jesus maç oynanırken yaptığıyla Arapları çılgına çevirdi! Tepkiler çığ gibi
15:18 Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni belli oldu
15:14 Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni ortaya çıktı
15:14 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum ne? İşte kurlardaki hareketlilik
15:09 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum
15:12 İstanbul Valisi Davut Gül, sokak köpeklerinin toplatılması için talimat verdi
15:09 İstanbul Valisi Davut Gül, sokak köpeklerinin toplatılması talimatı verdi
14:50 Real Madrid'in hocası Ancelotti, Arda Güler'e özel program hazırlattı! Acilen çözmesi gereken iki konu var
14:45 Real Madrid'in hocası Ancelotti, Arda Güler'e özel program hazırlattı! İki konuyu acilen çözmesi gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 16:08:43. #1.13#
SON DAKİKA: Helvacıoğlu: "Bir damla su, geleceğe yatırım olarak evlatlarımıza geri dönecektir." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement