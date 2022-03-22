Helvacıoğlu: "Bir damla su, geleceğe yatırım olarak evlatlarımıza geri dönecektir."

Keşan'da evlerindeki musluklara su tasarrufu kartuşu takacak öğrenciler arasında yapılacak çekilişle 3 öğrenciye bisiklet ve çekilişe katılan her öğrenciye sinema bileti dağıtılacak.

Keşan Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında öğrencilere bilgiler verildi.

Öğrenciler evlerindeki musluğa takacağı tasarruf kartuşunun fotoğrafını göndererek çekilişe katılabilecek. Su tasarrufu temalı çekilişe katılan her öğrenciye sinema bileti ve 3 öğrenciye bisiklet hediye edilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, tüm canlılar için suyun en önemli değer olduğunu söyledi.

Dünya nüfusunun hızlı artışı ile küresel ısınmanın olumsuz etkileri, sanayileşme gibi nedenler göz önüne alındığında su kaynaklarının öneminin giderek arttığını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gelecek yıllarda özellikle büyük kentlerde su ihtiyacının giderek artması beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde gıda ürünlerinin yetiştirilmesinde daha fazla suya ihtiyaç duyulacaktır. İçme ve kullanım suyu olarak tüketiminin yanı sıra tarımsal sulama, enerji üretimi ve turizm gibi birçok alanda istifade ettiğimiz su, yanlış kullanım nedeniyle her geçen gün temizliğini kaybetmekte, kirlenmektedir. Suyun israf edilerek kullanılması ve küresel ısınma gibi nedenlerle su kaynakları her geçen gün azalmakta, sulak ve verimli topraklar kuraklaşarak çölleşmektedir."

Helvacıoğlu, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmenin ilk şartının çevreyi ve doğal kaynakları korumak olduğunu vurguladı.