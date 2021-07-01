Üye Girişi
Helvacıoğlu Müjdeyi verdi - Son Dakika

Helvacıoğlu Müjdeyi verdi

01.07.2021 13:36
Helvacıoğlu Müjdeyi verdi, System.String[]

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Mücavir alanında bulunan Yayla Sahili'ne İş Bankası ATM'si kurulacağını açıkladı.

Yayla Sahili'ne İş Bankası ATM kuracak…

Helvacıoğlu, konuyla ilgili olarak, Türkiye İş Bankası Keşan Şubesi yetkilileri ile görüştüklerini belirterek "Yayla Sahili'ne gelen yazlıkçılarımız uzun süreden beri sahile bankamatik kurulması için taleplerde bulunuyorlardı. Bizler de bu taleplerini değerlendirerek ATM kurulması için çaba harcadık, çalışmalar yaptık. Bu girişimlerimizi olumlu karşılayan, bizim ve vatandaşlarımızın sesine kulak veren ve duyan Türkiye İş Bankası Keşan Şubesi yetkililerine teşekkür ediyorum. Yayla Sahili'ne en kısa sürede Ek Hizmet Binamız önünde İş Bankası Ortak ATM'si kurulacak" dedi.

İş Bankası, Keşan, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Helvacıoğlu Müjdeyi verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euroya Marsilya'ya transfer oldu 14:54 Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euroya Marsilya'ya transfer oldu Futbol severlere müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak 14:42 Futbol severlere müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi 14:27 Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi
ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı 14:13 ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor 13:23 Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık 12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü 11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi 11:26 Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi

Son Dakika Haberleri
14:58 İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi
14:48 Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi
14:41 Futbol severlere müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
14:33 Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
14:27 Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi
14:12 ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı
13:45 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Elmalı davası hakkında konuştu: Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz
13:31 Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla
13:22 Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor
13:00 Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu
İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi         
14:58
Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi         
14:49
Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı         
14:34
Kayınpederi ve bacanağını öldürüp cezaevine girdi! Karısına yazdığı mektup kan dondurdu! Kayınpederi ve bacanağını öldürüp cezaevine girdi! Karısına yazdığı mektup kan dondurdu!         
14:26
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı         
12:28
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi         
10:50
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı         
10:48
Malatya'da coğrafi işaretli ürünler çalıştayı düzenlenecek Malatya'da coğrafi işaretli ürünler çalıştayı düzenlenecek         
10:32
Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu         
09:57
Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını belirtti Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını belirtti         
08:08
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı         
08:07
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 15:02:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Helvacıoğlu Müjdeyi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement