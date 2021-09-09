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Helvacıoğlu'ndan Muhtarlar Derneği'ne ziyaret - Son Dakika

Helvacıoğlu'ndan Muhtarlar Derneği'ne ziyaret

09.09.2021 16:39
Helvacıoğlu'ndan Muhtarlar Derneği'ne ziyaret, System.String[]

Mustafa Helvacıoğlu, Dernek Başkanı Abdullah Kemik, yönetim kurulu üyeleri ve bazı muhtarlar ile bir araya gelerek, 19 Ekim Muhtarlar Günü programına yönelik hazırlıkları görüştü.

"Muhtarlarımızdan gelen talepleri hızla değerlendiriyor, çözüme kavuşturuyoruz"

Ziyarette konuşan Helvacıoğlu, "Keşan Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanımız Abdullah Kemik ve yönetimi ile görüştük. Muhtarlarımızla yaklaşan Muhtarlar Günü öncesi program hazırlıklarımızı yaptık. Muhtarlarımızla şehrimizi geliştirmek ve vatandaşlarımızın mutluluğunu sağlamak için çalışıyoruz. Muhtarlarımızla birlikte el ele çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Özveriyle hareket eden muhtarlarımız ile birlikte, daha huzurlu bir kent için gerekli olan her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Muhtarlarımızdan gelen talepleri hızla değerlendiriyor, çözüme kavuşturuyoruz." dedi.

"Muhtarlarımız hizmet yolunda bizim en değerli yol arkadaşımız"

Muhtarlara ayrı bir önem verdiklerini belirten Mustafa Helvacıoğlu, "Muhtarlarımızla istişarelere devam ediyoruz. Muhtarlarımız hizmet yolunda bizim en değerli yol arkadaşımız. Yol arkadaşlarımızın taşıdıkları önemin farkındayız. Keşan'ın kalkınması sürecinde muhtarlarımızın önemini biliyoruz ve kendilerinin her zaman yanındayız." şeklinde konuştu.

"Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'nun desteğini sürekli hissediyoruz"

Helvacıoğlu'nun ardından söz alan Kemik ise şu ifadelere yer verdi: "Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'nun desteğini sürekli hissediyoruz. Kendisi mahallesindeki, köyündeki her türlü sorununu bilen muhtarlar ile kol kola, omuz omuza çalışıyor. Belediye başkanımıza destekleri ve hizmetleri için muhtarlarımız adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Mustafa Helvacıoğlu, misafirperverliğinden ötürü Kemik ve beraberindekilere teşekkür etti.

Mustafa Helvacıoğlu, Muhtarlar Günü, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Helvacıoğlu'ndan Muhtarlar Derneği'ne ziyaret - Son Dakika


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