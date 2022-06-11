Helvacıoğlu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika
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Helvacıoğlu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu'na katıldı

11.06.2022 09:59
Helvacıoğlu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu'na katıldı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu'na katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Trakya'nın tek temsilcisi olarak genel kurula katılan Helvacıoğlu, üye belediye başkanları ve ekipleriyle görüşmeler ve istişarelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, Keşan olarak genel kurulda Trakya'yı temsil ettiklerini belirtti.

Genel kurula 30 ülkeden bin 200 belediyenin katıldığını aktaran Helvacıoğlu, "Türk dünyası belediye başkanlarımız ile birlik, beraberlik içinde kültür ve tecrübe paylaşımında bulunuyoruz. Keşan Belediyesi olarak Türk dünyası belediyeleriyle ilçemizi dünyaya tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, bölgesel ve yerel işbirliği imkanlarının artmasıyla birlikte, belediyelerin bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Mustafa Helvacıoğlu, İstanbul, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Helvacıoğlu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu'na katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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