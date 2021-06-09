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Helvalıpınar Camii'ne "Yıldırım" dokunuş - Son Dakika

Helvalıpınar Camii'ne "Yıldırım" dokunuş

09.06.2021 14:29
Helvalıpınar Camii'ne

Yıldırım Belediyesi, Şükraniye Mahallesi'ndeki Helvalı Pınar Camii çevresinde yapımına başladığı meydan ve çocuk parkı projesi ile bölge sakinlerine nefes aldıracak.

Yıldırım Belediyesi, Şükraniye Mahallesi'ndeki Helvalı Pınar Camii çevresinde yapımına başladığı meydan ve çocuk parkı projesi ile bölge sakinlerine nefes aldıracak.

İlçenin çehresini sosyal donatı alanlarıyla değiştirmek maksadıyla projeler yürüten Yıldırım Belediyesi, Şükraniye Mahallesi'nde binaların arasına sıkışmış durumda kalan Helvalıpınar Camii'nin çevresini düzenliyor. Bin 250 metrekarelik alanda oluşturulacak 'Helvalıpınar Camii Meydanı ve Çocuk Parkı'nda kıraathaneden umumi tuvaletlere, çocuk oyun alanından dinlenme yerlerine kadar birçok sosyal donatı bulunacak.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler bu minvalde sosyal hayat alanlarını artırmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda da Helvalıpınar Camii'nde çevre düzenlemesi çalışmalarına başladık. Cami çevresindeki bin 250 metrekarelik bir alanın kamulaştırılmasını sağlayarak buraya 650 metrekarelik bir çocuk parkı kazandırıyoruz. Ayrıca, caminin avlusu olarak da kullanılabilecek şekilde bir meydan düzenlemesi yapıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Yıldırım nezih bir mekan kazanacak. Hem çocuklarımızın, kadınlarımızın nefes aldığı bir mekan hem de namaz vakitlerinde cami cemaatinin vakit geçirebileceği bir ortam hazırlamış olacağız. Projemizi inşallah bu yılın Eylül ayı sonuna kadar da bitirmiş olacağız. Ekim ayından itibaren çocuklarımıza, mahalle sakinlerimize, hemşehrilerimize hizmet etmiş olacak" ifadelerini kullandı. - BURSA

Helvalıpınar Camii'ne Yıldırım dokunuş
Helvalıpınar Camii'ne Yıldırım dokunuş
Helvalıpınar Camii'ne Yıldırım dokunuş
Helvalıpınar Camii'ne Yıldırım dokunuş
Helvalıpınar Camii'ne Yıldırım dokunuş

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım, oyunlar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Helvalıpınar Camii'ne 'Yıldırım' dokunuş - Son Dakika


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