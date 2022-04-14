Helyum balonuyla gökyüzüne gönderilen kebap dünya gündeminde - Son Dakika

Adanalı kebapçının helyum balonuyla gökyüzüne gönderdiği boru kebabı dünya basınında da yer aldı.

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, 'İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü' nedeniyle patentini aldığı 'Boru Kebabı'nı helyum balonuyla stratosfere yolladı. 38 kilometre gökyüzüne çıkan kebap, daha sonra Hatay'ın Dörtyol ilçesinde denize düştü.

Başta İhlas Haber Ajansı olmak üzere birçok medya kuruluşunda yayınlanan haber, Türkiye'de ilgi ve beğeni topladı.

Amerika, Fransa, Kanada, İngiltere, Yunanistan ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede yayınlanan haber, 'Gerçek bir kebap tutkunu onu yer ve asla gökyüzüne çıkmasına izin vermez', 'Kebap için küçük, kebaplık için büyük adım', 'Uzay kebabını denemek isterim' şeklinde yer aldı.

(Umutcan İşledici/ İHA)