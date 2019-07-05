Son Dakika Haberleri: Helyus'tan tam isabet
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Helyus'tan tam isabet

1 saat önce

Balıkesir'de narkotik polisleri ve detektör köpek Helyus'la yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Helyus'tan tam isabet, System.String[]
Balıkesir'de narkotik polisleri ve detektör köpek Helyus'la yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarının ikamet, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı operasyon detektör köpeği Helyus ile yaptığı 7 ayrı operasyonda 35 gr Skunk esrar, 3 adet Ecstasy hap, 22 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Polis ekipleri uyuşturucu satıcısı F.P., A.S., M.Ç., A.Y. ve E.T. adlı 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:49 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğün sabahı karısını öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet! Mahalleli esrarengiz 2 kişinin peşinde! Sabaha kadar nöbetteler Belediye başkanının vurduğu öne sürülen kız kardeşi kurtarılamadı Kız arkadaşını öldürmeye çalışan zanlıdan pes dedirten savunma: Seviyorum, lanet olsun, kıskanıyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 10:55:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Helyus'tan tam isabet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]