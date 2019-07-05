Helyus'tan tam isabet
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Balıkesir'de narkotik polisleri ve detektör köpek Helyus'la yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:49 Kaynak: İHA
'de narkotik polisleri ve detektör köpek Helyus'la yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarının ikamet, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı operasyon detektör köpeği Helyus ile yaptığı 7 ayrı operasyonda 35 gr Skunk esrar, 3 adet Ecstasy hap, 22 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis
ekipleri uyuşturucu satıcısı F.P., A.S., M.Ç., A.Y. ve E.T. adlı 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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