Hem ailesinin, hem de pandemi hastanesinin ilk bebeği minik Miraç - Son Dakika

SANCAKTEPE Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde 5 Ekim'den itibaren koronavirüs testi pozitif çıkan gebeler ve çocukların takibi için ayrı bir servis daha hizmete girdi. Tamamı negatif basınçlı hasta odalar sayesinde virüslü hava temizlendiği için, hem hastalar hem de sağlık çalışanları daha güvenli bir ortamda bir arada bulunabiliyor. Hastanenin ilk bebeği 10 Ekim'de 2 bin 500 gram ağırlığında doğan Miraç bebek oldu. Ulusal ailesinin de ilk bebeği olan Miraç, annesi Kübra Ulusal'ın tedavisi devam ettiği için evine gönderildi. 20 yaşındaki genç anne Kübra Ulusal, Kovid nedeniyle henüz göremediği bebeğine kavuşacağı günü iple çekiyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele için 45 günde inşa edilen ve 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde Kovid pozitif gebeler ve çocuklar için hizmet vermek üzere 5 Ekim'den itibaren Kadın Doğum ve Çocuk bölümü hizmete girdi. Hastanenin ilk bebeği ise 10 Ekim'de 2 bin 500 gram dünyaya gelen Miraç Ulusal oldu. Anne Kübra Ulusal (20), 40. gebelik haftasında doğum sancıları şikayeti ile Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Terleme şikayeti de olan genç anneye, Kovid şüphesi bulunduğu anlaşılınca PCR testi yapıldı ve Feriha Öz Pandemi Hastanesi'ne sevk edildi. Test sonucunun pozitif çıktığı ertesi gün sezaryenle doğuma alınan Kübra Ulusal, ilk çocuğunu göremeden hasta odasına alındı. Annenin durumu iyi olsa da minik bebeğin testleri negatif çıktığı için eve, dedesi ve babaannesinin yanına gönderildi. Kübra Ulusal şimdi tedavisinin bitmesini ve bebeğine kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

KOVİD POZİTİF BEBEK, ÇOCUK VE GEBELER BURADA İZLENECEK

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dahiliye Uzmanı Dr. Selcen Uçar, "1 Haziran'dan itibaren pandemi hastanemizde tüm Kovid erişkin hastalara hizmet vermeye başlamıştık. Gerekli altyapı hazırlıklarını tamamladıktan sonra, daha önce Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi ana binamızda yönettiğimiz Kovid çocuk ve Kovid gebe hastalarımızı da 5 Ekim'den itibaren buraya kabul etmeye başladık. Hatta 10 Ekim'de ilk bebeğimiz, Miraç bebeğimiz sezaryenle dünyaya geldi. Ardından normal doğumla bir bebeğimiz daha dünyaya geldi. 5 Ekim'den itibaren burada 30 gebe hastamızı takip ettik. Hali hazırda serviste yine 13 gebemiz, 4 lohusamızın tedavileri devam ediyor. Bunun yanında çocuk hastalarımız için 36 yataklı servis ayırmıştık, orada da tedavileri devam eden Kovid pozitif çocuk hastalarımız var. Tabii biz ameliyathane, doğumhanesi, gebelerin takibi, tüm sistemi burada kurduktan sonra, olası durumlarda illa ki ihtiyaç olacaktır, yeni doğan yoğun bakım ünitesini de hizmete soktuk. Şu an Anadolu yakasında daha önce ana binamızda yürüttüğümüz tüm Kovid gebe, çocuk ve yeni doğan hastalarımızın takip ve tedavilerini artık Feriha Öz Acil Durum Pandemi Hastanesi'nde yapıyoruz" dedi.

"NEGATİF BASINÇLI ODALAR HEM HASTAYI HEM PERSONELİ KORUYOR"Dr. Uçar, diğer hastanelerden sevk edilen Kovid pozitif gebeleri de alabildiklerini anlatarak "Diğer hastanelerden bize gelenler, bizim İlhan Varank'taki ana binamızın aciline başvuran ya da direkt buraya başvuran Kovid şüpheli ya da pozitif gebeler ve çocukları burada tedavi ediyoruz. Burada tüm odalar negatif basınçlı. Dolayısıyla hem sağlık çalışanının, hem de hastanın güvenliği açısından bu tarz fiziksel bir ortamda Kovid takip ve tedavisi çok önemli. Burada aynı zamanda cihaz anlamında her türlü altyapı mevcut. Ayrıca göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, dahiliye hekimlerinin de 24 saat hazır olduğu, bu servisin hizmete girmesiyle beraber de kadın doğum ve çocuk veya yeni doğan yoğun bakım uzmanlarımızın 24 saat aktif bir şekilde Kovid'e odaklı hizmet vermesi, onlara sunulan sağlık hizmet kalitesinin de daha yüksek olmasını sağlıyor. Böylece, diğer hastalıkları nedeniyle diğer hastanelerimizde yatan hastalarımıza da olası bulaş riskini minimalize etmiş oluyoruz. Gerek İlhan Varank, gerekse Çekmeköy Ek Hizmet binamızda normal çocuk acil ve kadın doğum acil hizmetlerimiz devam ediyor. Burada ekip planlamalarımızı, hemşire, hekim, yardımcı sağlık personeli vb, yaptıktan sonra Ekim ayı itibariyle bu branşlardaki Kovid vakalarını kabul etmeye başladık. Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye hatta Şile'ye kadar olan bölgede tüm vakaları yönetebilmek adına bu servisimizi hizmete aldık" diye konuştu.

KAVUŞACAKLARI GÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORİlk bebeğini kucağına alamadan ancak resimleriyle teselli olmaya çalışan anne Kübra Ulusal, hastalığı küçük kardeşinden kaptığını söyleyerek "Annemlerde kalıyordum. Küçük kardeşim, futbol oynamaya giderdi arada. Oradan bulaştı sanırım. Evde bir tek o ve ben pozitif çıktık. Annem ve babamda bir şey çıkmadı. Kardeşimi de hemen odasında karantinaya aldılar. Ben iyiydim aslında, hiçbir belirtim de yoktu. Hafif sancılarım başlamıştı. Sancaktepe İlhan Varank Hastanesi'ne doğum sancısı diye başvurduk. Öncesinde terlemelerim olduğunu söyleyince her ihtimale karşı test yapılsın dediler. Zaten günüm de geçmişti doğum başlamıştı. Kovid şüpheli olduğum için bu hastaneye yönlendirdiler ambulansla. Doğumdan sonraki gün zaten testimin de pozitif olduğunu öğrendim. Bebeği gösteremediler tabii. Doğar doğmaz önce ayrı odaya aldılar kuvözle. Sonra da durumu iyi olduğu ve testleri negatif çıktığı için eve yolladılar. Ben iyiyim, ağır bir belirtim olmadı çok şükür. Çok isterdim tabii ilk bebeğim kucağıma alayım koklayayım ama işte ne yapalım, nasip. Çok şükür onun durumu da iyiymiş. Arada görüntülü arayıp gösteriyor eşim. Kavuşacağımız günü bekliyorum" dedi.

"İLK KEZ UYGULADIĞIMIZ TEKNİK SAYESİNDE KOVİD GEBELER DAHA GÜVENLE İZLENİYOR"Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ramazan Adan, Kübra Ulusal'ın terleme şikayetinden şüphelenerek test yapıldığını söyledi ve şu bilgileri verdi: "Hastamızın buradaki takiplerinde 40'ıncı gebelik haftasını tamamlamış olması, bebeğin kilosunun da düşük seyretmesi nedeniyle (2 kilo 500 gram civarındaydı), fetal distres tanısı ile acil bir şekilde sezaryen kararı alındı. Bebek gayet sağlıklı, herhangi bir sıkıntısı olmadığı için ailesinin yanına gönderildi. Anneyi devam eden Kovid tedavisi nedeniyle henüz taburcu edemedik. Tedavisini tamamladıktan sonra inşallah haftaya taburcu edeceğiz. Miraç bebek, hastanemizin ilk bebeği. Bizim için de özel bir bebek çünkü bu sağlıklı doğum sayesinde hastanemizin de gebe ve doğum süreçlerine hazır olduğundan emin olduk. Burada gebe takiplerinde normal ultrason dışında hastanemizde ilk kez uyguladığımız akciğeri 'ultrasonla görüntüleme' tekniğimiz sayesinde, Kovid pozitif gebelerimizi daha güvenle izleyebiliyoruz. Çünkü radyasyon maruziyeti nedeniyle gebelere akciğer röntgeni veya tomografisi çekemiyoruz. Ultrasonla akciğerde Kovid'e bağlı yoğunluk artışı olup olmadığı teşhis edip tedaviyi de erkenden planlamamızı sağlıyor."

- Karabulut