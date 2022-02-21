Hasta için gelip çamura saplanan ambulansı kurtarmaya gelen itfaiye aracı da çamura saplandı

KOCAELİ Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hasta taşıyan ambulans çamura saplandı. Hasta, bölgeye sevk edilen bir diğer ambulans ile hastaneye ulaştırılırken, kurtarmak için gelen itfaiye aracı da çamura battı.

Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Sinan G., Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Yurt Sokağı üzerinde evi bulunan akrabalarını ziyarete geldi. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Sinan G.'nin bilinmeyen bir sebeple burnu kanamaya başladı. Tedirgin olan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürmek üzere ambulansa aldı. Hastayı aldıktan sonra yoluna devam eden ambulans çamura saplandı. Aracı çamurdan çıkaramayan sağlık ekipleri hasta için ambulans istedi, itfaiye ekiplerine de ihbarda bulundu. Sinan G., kısa sürede olay yerine gelen bir diğer ambulans ile hastaneye sevk edildi. Ambulansı saplandığı çamurdan çıkarmak için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracı da aynı bölgedeki çamura saplandı. İtfaiye ekipleri hem kendi araçlarını hem de ambulansı kurtarmak için çalışma başlattı.

Her iki araç da itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından çamurdan kurtarıldı.