Hem anne, hem muhtar hem de inşaat ustası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hem anne, hem muhtar hem de inşaat ustası - Son Dakika

Hem anne, hem muhtar hem de inşaat ustası

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tek kadın muhtar olarak görev yapan Gülay Çetin, ev işlerinin yanı sıra inşaat ustalığı da yapıyor.

Hem anne, hem muhtar hem de inşaat ustası, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tek kadın muhtar olarak görev yapan Gülay Çetin, ev işlerinin yanı sıra inşaat ustalığı da yapıyor.


İslahiye ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkbahçe Mahallesi Muhtarı olarak seçilen Gülay Çetin, görenleri şaşırtıyor. 2 çocuk annesi Çetin, ev işlerinin yanı sıra mahalle mezarlığının duvarını yapıyor. On parmağında on marifet bulunan Çetin, eline aldığı malayla briketle duvar örüyor. 71 mahallesi bulunan ilçede tek kadın muhtar olan Çetin, göreve geldiği günden bu yana mahallenin sorunlarıyla ilgileniyor.


Mahallenin eksikliklerini tamamlamak için elinden geleni yaptığını söyleyen Muhtar Gülay Çetin, "Köyümüzün eski mezarlığının duvarını örüyoruz. Elimizden geldiği kadar da ustalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Benim için biraz zor oluyor, ama bir defa muhtarlığa kalkıştık. Sorunlara yetişmeye çalışıyoruz. Elimden geldiği kadar her şeye yetişmeye çalışıyorum. İhmal ettiğim bir şey olmuyor. Muhtarlık bir erkek işi olarak görülüyordu. En başta ona giriştik şimdi de köyün diğer sıkıntılarıyla uğraşmaya başladım. Mahallenin mezarlığının duvarını yapmaya başladık. Erkek işi kadın işi diğer ayırt etmeden bütün işleri yapmaya çalışacağız. Eşim de bana destek oluyor" dedi.


Mahalle sakini Ahmet Koyuncu, muhtara yardım ettiklerini belirterek, "Muhtar hanımla beraber çalışıyorum. Muhtarımız duvar örüyor, harç karıyor. Muhtarımız iyi, çalışıyor. İnanmasaydık kendisini muhtar yapmazdık" dedi.


Mahalle sakini Hüsamettin Gezici ise, Muhtar Çetin'in erkek muhtarlardan daha iyi çalıştığını ifade ederek, "Köyümüze ilk defa kadın birisini muhtar olarak seçtik ve bundan da mutluyuz. Muhtarımız erkek muhtarlardan daha iyi çalışmakta. En azından herkesle diyalog kuruyor. Buraya 25 gün oldu başladık. Malzeme eksikliği olmasına rağmen karşılayıp muhtarımızla beraber bitirmek üzereyiz. Muhtarımızdan memnunuz. 'Elinin hamuruyla erkek işine karışma' atasözü var, ben bu söze katılmıyorum. Aslında köyde yapılacak imece işlerine kadınları katmamız gerekir. Toplumsal yaşamın tüm süreçlerine kadınları katmak zorundayız. Ben kadın ve erkek eşitliğine inanan ve savunan bir kişiyim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gülay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Her şey 10 dakika arayla oldu! Karı-kocaya aynı yerde araba çarptı
Domuz gribi alarmı! Bir kadın H1N1 virüsü şüphesi üzerine gözlem altına alındı Şırnak'ta 2 ev kadını, mantar tesisi kurup 15 kişiyi işe aldı Danıştay, öğretmenevlerinde kadın ve erkeğin aynı odada kalması için nikah cüzdanı şartı koydu

Son Dakika Haberleri
18:56 Msb hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor - Son Dakika
18:53 MSB: Hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor - Son Dakika
18:52 Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'daki sözde yönetimle görüştü - Son Dakika
18:50 Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
18:50 Çankırı'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
17:13 Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Son Dakika
16:49 Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 18:59:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hem anne, hem muhtar hem de inşaat ustası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]