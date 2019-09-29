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Hem anne hem muhtar hem de teknik direktör

32 dakika önce

Hem anne hem muhtar hem de teknik direktör İslahiye'nin kadın muhtarı Gülay Çekin hem 2 çocuğuna annelik, hem de kurduğu mahalle takımına teknik direktörlük yapıyorGAZİANTEP - Gaziantep 'in İslahiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerinden Türkbahçe Mahalle muhtarı Gülay Çetin, hem çocuklarına...

Hem anne hem muhtar hem de teknik direktör

İslahiye'nin kadın muhtarı Gülay Çekin hem 2 çocuğuna annelik, hem de kurduğu mahalle takımına teknik direktörlük yapıyor

GAZİANTEP - Gaziantep 'in İslahiye ilçesine bağlı kırsal mahallelerinden Türkbahçe Mahalle muhtarı Gülay Çetin, hem çocuklarına annelik hem de teknik direktörlük yapıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Türkbahçe mahallesi'nde muhtarlık seçimine kazanarak, kadın muhtarlar arasında yer alan 38 yaşındaki Gülay Çetin, aynı zamanda ise eviyle ilgilenerek 2 çocuğuna annelik yapıyor. Hem anneliği hem de muhtarlığı başarılı bir şekilde yürüten Gülay Çetin, son olarak ise mahalledeki gençlerden kurulu bir takım oluşturarak, turnuvalara katıldı. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir toplum oluşması amacıyla takım oluşturan Çetin, kurduğu takıma da teknik direktörlük yapıyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Çetin, yardım sever ve mahalle sakinlerinin desteği ile gençlere spor ayakkabısı ve forması da aldı. Çetin, "Gençlere güveniyorum. Mahalleye bir halı saha istiyoruz, gençler antrenman yaparken çok zorlandı toprak yolda koştular. Dağ yolunda koştular bu şekilde turnuvaya hazırlandık" dedi.

İlçede belediyenin düzenlediği futbol turnuvasında yarı finale yükselen Muhtar Çetin'in takımı turnuvada en centilmen takım seçilerek, madalya aldı

Hem anne hem muhtar hem de teknik direktör

Gülay, Anne, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
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