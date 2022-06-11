Hem arkadaşını hem kendini yakalattı - Son Dakika
Üye Girişi

Hem arkadaşını hem kendini yakalattı

11.06.2022 10:09
Hem arkadaşını hem kendini yakalattı

Düzce'de 3 ayrı suçtan aranması bulunan bir kişi jandarma ekiplerine arkadaşına ait kimliği gösterinde hem kendisini hem aranması bulunan arkadaşını yakalattı.

Düzce'de 3 ayrı suçtan aranması bulunan bir kişi jandarma ekiplerine arkadaşına ait kimliği gösterinde hem kendisini hem aranması bulunan arkadaşını yakalattı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde gerçekleşen olayda 2 ayrı uyuşturucu madde kullanma, ticaretini yapma ve gece vakti yağma suçlarından aranması bulunan L.A. isimli şahıs yol uygulaması yapan jandarma ekiplerine arkadaşının kimliğini gösterdi. Jandarma ekiplerinin dikkati ile başkasına ait olan kimlik kullandığını belirledikleri şahsı gözaltına alan ekipler, kullanılan kimliğin ise kasten yaralama suçu ile aranan R.M. isimli şahsa ait olduğunu belirlediler. Her iki şahsı gözaltına alan ekipler yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk ettiler. - DÜZCE

Hem arkadaşını hem kendini yakalattı
Hem arkadaşını hem kendini yakalattı

YORUMLAR
500
Dolandırıcılıktan yakalandı Dolandırıcılıktan yakalandı Tabanca hırsızlığından yakalandı, uyuşturucu taciri çıktı Tabanca hırsızlığından yakalandı, uyuşturucu taciri çıktı
Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hem arkadaşını hem kendini yakalattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 10:26:58. #1.11#
SON DAKİKA: Hem arkadaşını hem kendini yakalattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement