Hem Aşçılık Kursuna Yoğun İlgi

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından açılan aşçı yardımcılığı kursu ilgi görüyor.

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından açılan aşçı yardımcılığı kursu ilgi görüyor.





Sorgun HEM Müdürü Musa Öcal, bayanlar ve erkekler olmak üzere iki kurs düzenlediklerini söyledi.



Kursların 45 gün süreceğini belirten Öcal, "Kurslarımıza 32 kursiyer katılmakta. Kursiyerlerimiz Yozgat'ın yöresel yemeklerinin yanında Türkiye mutfaklarının vazgeçilmez tatlarını da öğreniyor. Teorik olarak verilen kurslarımızın yanı sıra, kasaplar, termal otel ve restoranların mutfaklarına ziyaretler yapılıyor." dedi.



Öcal, bu kurslar sayesinde kursiyerlerin hem yemek menülerini zenginleştirdiklerini hem de meslek öğrendiklerini anlatarak, "Kurslarımız sosyal yönden de önem arz ediyor. Kadınlarımızın evde monoton bir yaşam sürmelerinin de önüne geçmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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