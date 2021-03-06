ANTALYA Hem ayağı hem evi tehlikede - Son Dakika

ANTALYA Hem ayağı hem evi tehlikede

06.03.2021 10:00

Hem ayağı hem evi tehlikedeANTALYA'da eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Işık'ın (60), şeker hastalığı yüzünden sol ayağının kesilmesi gündeme gelirken, dükkandan bozma kaldığı tek odalı evin de kentsel dönüşümle yıkılacak olmasıyla da sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Hem ayağı hem evi tehlikede

ANTALYA'da eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Işık'ın (60), şeker hastalığı yüzünden sol ayağının kesilmesi gündeme gelirken, dükkandan bozma kaldığı tek odalı evin de kentsel dönüşümle yıkılacak olmasıyla da sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Işık, maddi durumu olmadığı için 300 TL'lik kira ve su faturasını yatıramazken yetkililerden yardım bekliyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Işık, 10 yıl önce eşinden ayrı yaşamaya başladı. 12 yıl önce şeker hastalığı tanısı konulan Işık, 3 yıl önce bacaklarında şişliği fark ederek hastaneye kontrole gitti. Damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ayağının bilekten ya da parmaktan kesilme ihtimali bulunan Ayşe Işık, sağlık sorunlarının yanında maddi sıkıntı yaşamaya başladı.

SOKAKTA KALMA TEHLİKESİ VAR

Işık, dükkandan bozma tek odalı evde hayatını sürdürürken, kaldığı evin kentsel dönüşümle yıkılacak olmasından dolayı da sokakta kalma tehlikesi yaşıyor. Ayşe Işık, çalışamadığı ve maddi zorluklar içerisinde olduğu için 300 TL olan kirasını ödeyemezken, su faturasını da yatıramadı. Elektriği kesilen Işık'ın faturası birkaç hayırsever tarafından ödendi. Ayşe Işık, yetkililerden yardım istediğini söyledi.

'AYAĞIMIN KESİLME DURUMU VAR'

Ayağında yaşadığı sıkıntının şeker hastalığından kaynaklandığını dile getiren Ayşe Işık, 2-3 yıldır da tedavi olduğunu ve çaresinin olmadığını söyledi. Işık, 'Ayağımın kesilme durumu var. Büyük bir ihtimal kesilecek ama pazartesi günü hastaneye gideceğim orada belli olacak. Çalışacak durumda da değilim. Daha önce bir yerde çalışıyordum ama ayağımın sıkıntısından dolayı işten ayrılmak zorunda kaldım dedi.

'HİÇBİR GELİRİM YOK'

Dükkandan bozma tek odalı bir yerde kaldığını söyleyen Ayşe Işık, '300 TL kira ile burada oturuyorum. Elektrik, su ve kiramı ödeyemedim. Sıkıntılarım var. Hiçbir gelirim yok. Çalıştığım dönemde biraz birikim yapmıştım onunla bugüne kadar geçindim ama artık o da kalmadı. Çalışacak durumda da değilim, komşular sağ olsun yardım ediyorlar diye konuştu.

Kendisine maddi ve manevi yönden yardım edilmesini istediğini kaydeden Işık, 'Ben sadece elektrik, su ve kiramın ödenmesini istiyorum. Oturduğum evde kentsel dönüşüme girdiğini söylediler. Mayıs ayından sonra yıkılacağı söylendi. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Biraz rahat etmek ve ayağımın iyi olmasını istiyorum dedi.

ANTALYA Hem ayağı hem evi tehlikede
ANTALYA Hem ayağı hem evi tehlikede
ANTALYA Hem ayağı hem evi tehlikede
ANTALYA Hem ayağı hem evi tehlikede
ANTALYA Hem ayağı hem evi tehlikede
ANTALYA Hem ayağı hem evi tehlikede
ANTALYA Hem ayağı hem evi tehlikede
ANTALYA Hem ayağı hem evi tehlikede
ANTALYA Hem ayağı hem evi tehlikede

Şeker Hastalığı, Türk Lirası, Muratpaşa, Ayşe Işık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Hem ayağı hem evi tehlikede - Son Dakika


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