Hem baba hem de uzman çavuş olacaktı, feci kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hem baba hem de uzman çavuş olacaktı, feci kazada hayatını kaybetti

14.06.2022 12:17

Hem baba hem de uzman çavuş olacaktı, feci kazada hayatını kaybetti İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı Feci kaza 24 yaşındaki genci hayattan kopardı Gaziantep'te cadde üzerinden sollamaya çıkan iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada...

Hem baba hem de uzman çavuş olacaktı, feci kazada hayatını kaybetti

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Feci kaza 24 yaşındaki genci hayattan kopardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te cadde üzerinden sollamaya çıkan iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Ahmet Erdoğan'ın hem baba hem de uzman çavuş olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Kaza, Gaziantep'in Oğuzeli ilçe merkezindeki Barak Caddesi üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Ahmet Erdoğan önündeki aracı geçmek için sollamaya çıktı. O sırada karşı şeritten motosikletiyle gelen Ahmet A.'da önünde seyreden aracı geçmek için sollama yaptı. Aynı anda sollamaya çıkarken birbirlerini fark etmeyen iki motosikletli cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile Turgay S. motosikletten savrularak asfalt zemine düştü. Motosikletlerin hurdaya döndüğü kazada sürücüler Ahmet Erdoğan, Ahmet A. ile Turgay S. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekibi sevk edildi.

Hastanede can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralanan sürücü Erdoğan, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken diğer iki yaralı durumlarının ağırlaşması üzerine Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eşi hamile, uzman çavuş olacaktı

Sürücü Erdoğan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazesi Oğuzeli Asri Mezarlığına defnedilecek olan gencin hayatının altından ise dram çıktı. 1 yıllık evli olan Erdoğan'ın eşinin hamile olduğu öğrenilirken uzman çavuşluk için bütün sınavları geçen talihsiz gencin 2 gün sonra sağlık kontrolünden geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Hem baba hem de uzman çavuş olacaktı, feci kazada hayatını kaybetti
Hem baba hem de uzman çavuş olacaktı, feci kazada hayatını kaybetti
Hem baba hem de uzman çavuş olacaktı, feci kazada hayatını kaybetti
Hem baba hem de uzman çavuş olacaktı, feci kazada hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Motosiklet, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hem baba hem de uzman çavuş olacaktı, feci kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

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