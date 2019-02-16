Hem Balık Tutuyor Hem de Deniz Temizliği Yapıyorlar

SİNOP(AA) - Sinop'ta amatör balıkçılar, iskelede hem balık tutuyor hem de deniz temizliği yapıyor.

SİNOP(AA) - Sinop'ta amatör balıkçılar, iskelede hem balık tutuyor hem de deniz temizliği yapıyor.



Sinop'ta amatör balıkçılık yapan Erdal Çelik, kendisi gibi balık tutmaya gelen arkadaşlarıyla 300 metre uzunluğundaki iskeleden denize düşen ağ, şişe, teneke kutu, poşet gibi atıkları çıkartarak çevre temizliğine katkıda bulunuyor.



Çelik, arkadaşlarıyla zaman zaman iskeleye balık tutmaya gittiklerini, denize attıkları oltaların bazen atıklara takılarak koptuğunu söyledi.



Bu sorunu çözmek için büyük kancalı ipler hazırladıklarını anlatan Çelik, bunlarla deniz dibini taradıklarını belirtti.



Kancalara takılan her türlü maddeyi iskeleye çıkarttıklarını dile getiren Çelik, "Birkaç koldan yaptığımız çalışma sonucunda başta ağlar olmak üzere birçok atık madde çıkarttık. Bu temizliği havanın güzel olduğu günlerde sık sık yapıyoruz." dedi.



Yaptıkları çalışma ile farkındalık oluşturmak istediklerine işaret eden Çelik, "İskeleye gelen bazı kişiler her türlü çöpü denize atarken, bazı balıkçı teknelerden de çeşitli maddeler düşüyor. Dolayısıyla denizin dibi de kirleniyor. Daha sonra herkes denizden balık bekliyor. Çevreye karşı duyarlı olmamız lazım." ifadesini kullandı.

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