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Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı! - Son Dakika

Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı!

03.06.2021 14:41

Şanlıurfa'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs erkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan şahıs, elinde bıçak olduğunu iddia ederek Şanlıurfa Valisi'nin gelmesini istedi. Güvenlik görevlilerinin sudan çıkarmakta zorlandığı şahsın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi dün öğleden sonra Balıklıgöl'e atladı. Üzerinde elbiseler ile göle giren kişiyi görenler durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

Kıyafetleriyle Balıklıgöl'e atlayıp yüzdü

VALİ'NİN GELMESİNİ İSTEDİ

Özel güvenlik görevlileri ile vatandaşların ikna etmeye çalıştığı kişi, elinde bıçak olduğunu söyleyerek yanına kimseyi yaklaştırmayıp, Şanlıurfa Valisi'nin gelmesini istedi. Bir süre sonra suda üşüyen ismi öğrenilemeyen kişi, güvenlikçilerin yardımıyla gölden çıkarıldı.

Kıyafetleriyle Balıklıgöl'e atlayıp yüzdü

ÇEVREDEKİLER O ANLARI VİDEOYA ALDI

Çıkmasının ardından Balıklıgöl'den uzaklaşan kişinin neden suya atladığı belirlenemezken, cep telefonu kameralarıyla görüntülenen anlar, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı!

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı! - Son Dakika


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