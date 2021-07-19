Hem bebek bakıp hem de coğrafi tescilli İncelek tatlısı yapıyorlar - Son Dakika

Coğrafi işaret belgesiyle geçen yıl tescillenen Aksaray'ın İncelek tatlısını bayramda sipariş veren müşterileri için hazırlayan karı koca, hem 8 aylık çocuklarına bakıyor hem de tescilli lezzetiyle damaklarda iz bırakan tatlıyı yapıyor.

Aksaray'da yıllardır gözleme dükkanı işleten Derya Akay (40) ve eşi Şerafettin Akay (46), Aksaray'ın Coğrafi İşaret Belgesi ile tescillenen meşhur bayram ve düğün tatlısı olan İncelek tatlısı siparişlerini yetiştirmek için ek mesai yaparak müşterilerine hazırlıyor. Çiftin 8 aylık çocuğu Hafsa Sultan ise anne ve babasının bakımına gerek duyduğu için dükkanda babası tarafından yapılan tavana asılı salıncakta vakit geçiriyor. Anne Derya Akay ninniler söyleyerek çocuğunu dükkanda uyutuyor. Bebekleri uyurken işlerini hızlandıran Derya ve Şerafettin çifti, İncelek tatlısının yufkasını açarak pişirirken çocuğun uyandığı esnada salıncağı sırayla sallayarak çocuğa bakıyorlar. Hem çocuğa bakan hem de tatlıyı pişiren anne ve baba günde yaklaşık 50 müşterinin tatlısını yetiştiriyor. Uzun uğraş gerektiren İncelek tatlısı çifti bir hayli yorsa da el birliği ile meşhur tatlıyı en ince detayına kadar hazırlıyorlar. Yufkayla şerbetin birleşimi olan tatlı, özellikle bayram ve özel günlerde tercih ediliyor. Derya Akay tarafından ince açılan yufka unla iyice inceltildikten sonra, eşi Şerafettin Akay tarafından sac üzerinde fazla ısınmadan ve kurumasına izin verilmeden pişirilerek çiftin kızları Dilara Akay (21) tarafından hazırlanan malzemelerde eklenerek yufka tepsiye seriliyor. İlk serilen ince yufkanın üzerine ceviz seren usta çift, ıslatılan yufkanın üzerine serilen cevizi tekrar ıslak yufka ile kapattıktan sonra tatlıya şekil veriliyor. Şeklini alan tatlı şerbeti ve tereyağı da eklendikten sonra fırında pişirilerek müşterinin damak tadına sunuluyor.

"Tatlıya talep yoğun, yetiştirmeye çalışıyoruz"

İncelek tatlı ustası Derya Akay tatlıya yoğun bir talep olduğunu belirterek, "Çocuklarımla, eşimle beraber yaklaşık 10 yıldır gözleme dükkanını işletiyorum. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da İncelek tatlısına yoğun bir talep var. Biz de tatlılarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz eşim ve çocuklarımla beraber. 8 aylık yeni bir tane bebeğimiz var. Onu da yanımızda getirerek yetiştirmeye çalışıyoruz. Tatlımız coğrafi tescilli bir ürünümüz. Tatlıya ilgi yoğun, özellikle gurbetçilerin geldiği ve bayramın geldiği bu aylarda talep yoğun. Yetiştirmeye çalıştırıyoruz" dedi.

Eşine yardım ettiğini söyleyen Şerafettin Akay ise, "Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Eşime yardımcı oluyorum, çocuklarım, kızım ve oğlumla beraber çalışıyoruz. Aksaray'ın tescilli markası İncelek tatlısına yoğun bir talep var. Ramazan Bayramı'nda, bu bayramda, özel gülerde olsun yoğun bir talep var. 8 aylık da bir bebeğimiz var onu da yanımızda büyütüyoruz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY