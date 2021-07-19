Üye Girişi
Hem bebek bakıp hem de coğrafi tescilli İncelek tatlısı yapıyorlar - Son Dakika

Hem bebek bakıp hem de coğrafi tescilli İncelek tatlısı yapıyorlar

19.07.2021 12:19
Hem bebek bakıp hem de coğrafi tescilli İncelek tatlısı yapıyorlar, System.String[]

Coğrafi işaret belgesiyle geçen yıl tescillenen Aksaray'ın İncelek tatlısını bayramda sipariş veren müşterileri için hazırlayan karı koca, hem 8 aylık çocuklarına bakıyor hem de tescilli lezzetiyle damaklarda iz bırakan tatlıyı yapıyor.

Coğrafi işaret belgesiyle geçen yıl tescillenen Aksaray'ın İncelek tatlısını bayramda sipariş veren müşterileri için hazırlayan karı koca, hem 8 aylık çocuklarına bakıyor hem de tescilli lezzetiyle damaklarda iz bırakan tatlıyı yapıyor.

Aksaray'da yıllardır gözleme dükkanı işleten Derya Akay (40) ve eşi Şerafettin Akay (46), Aksaray'ın Coğrafi İşaret Belgesi ile tescillenen meşhur bayram ve düğün tatlısı olan İncelek tatlısı siparişlerini yetiştirmek için ek mesai yaparak müşterilerine hazırlıyor. Çiftin 8 aylık çocuğu Hafsa Sultan ise anne ve babasının bakımına gerek duyduğu için dükkanda babası tarafından yapılan tavana asılı salıncakta vakit geçiriyor. Anne Derya Akay ninniler söyleyerek çocuğunu dükkanda uyutuyor. Bebekleri uyurken işlerini hızlandıran Derya ve Şerafettin çifti, İncelek tatlısının yufkasını açarak pişirirken çocuğun uyandığı esnada salıncağı sırayla sallayarak çocuğa bakıyorlar. Hem çocuğa bakan hem de tatlıyı pişiren anne ve baba günde yaklaşık 50 müşterinin tatlısını yetiştiriyor. Uzun uğraş gerektiren İncelek tatlısı çifti bir hayli yorsa da el birliği ile meşhur tatlıyı en ince detayına kadar hazırlıyorlar. Yufkayla şerbetin birleşimi olan tatlı, özellikle bayram ve özel günlerde tercih ediliyor. Derya Akay tarafından ince açılan yufka unla iyice inceltildikten sonra, eşi Şerafettin Akay tarafından sac üzerinde fazla ısınmadan ve kurumasına izin verilmeden pişirilerek çiftin kızları Dilara Akay (21) tarafından hazırlanan malzemelerde eklenerek yufka tepsiye seriliyor. İlk serilen ince yufkanın üzerine ceviz seren usta çift, ıslatılan yufkanın üzerine serilen cevizi tekrar ıslak yufka ile kapattıktan sonra tatlıya şekil veriliyor. Şeklini alan tatlı şerbeti ve tereyağı da eklendikten sonra fırında pişirilerek müşterinin damak tadına sunuluyor.

"Tatlıya talep yoğun, yetiştirmeye çalışıyoruz"

İncelek tatlı ustası Derya Akay tatlıya yoğun bir talep olduğunu belirterek, "Çocuklarımla, eşimle beraber yaklaşık 10 yıldır gözleme dükkanını işletiyorum. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da İncelek tatlısına yoğun bir talep var. Biz de tatlılarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz eşim ve çocuklarımla beraber. 8 aylık yeni bir tane bebeğimiz var. Onu da yanımızda getirerek yetiştirmeye çalışıyoruz. Tatlımız coğrafi tescilli bir ürünümüz. Tatlıya ilgi yoğun, özellikle gurbetçilerin geldiği ve bayramın geldiği bu aylarda talep yoğun. Yetiştirmeye çalıştırıyoruz" dedi.

Eşine yardım ettiğini söyleyen Şerafettin Akay ise, "Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Eşime yardımcı oluyorum, çocuklarım, kızım ve oğlumla beraber çalışıyoruz. Aksaray'ın tescilli markası İncelek tatlısına yoğun bir talep var. Ramazan Bayramı'nda, bu bayramda, özel gülerde olsun yoğun bir talep var. 8 aylık da bir bebeğimiz var onu da yanımızda büyütüyoruz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Aksaray, Bayram, Düğün, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hem bebek bakıp hem de coğrafi tescilli İncelek tatlısı yapıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek 12:27 Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi 12:12 Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü 11:43 Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti 11:34 Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Evinin önünde oynarken bir anda gözden kayboldu! Ekipler seferber, Antalya minik Ecrin'i arıyor 11:26 Evinin önünde oynarken bir anda gözden kayboldu! Ekipler seferber, Antalya minik Ecrin'i arıyor 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
10:45 "Baba dikkat et" dediğinde artık çok geçti! Otomobil saniyeler içinde taklalar attı Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, 10:24 Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş

Son Dakika Haberleri
12:26 Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek
12:11 Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi
12:04 Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi
11:42 Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti
11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart
11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
11:04 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı
10:29 Altın yatay seyrini sürdürüyor! Gram altın 497 lira seviyesinden işlem görüyor
10:26 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı, 8,58 seviyesinden işlem görüyor
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak vaka sayısı artıyor Bakan Koca'dan bayram mesajı: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak vaka sayısı artıyor         
12:27
Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı         
12:17
Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi         
12:04
Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti Yılbaşında personele tavuk dağıttı, kendi kendinin başını yaktı! Sayıştay, tavuk parasını belediye başkanından tahsil etti         
11:42
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart         
11:16
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek         
10:35
Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu         
10:18
Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu         
09:59
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı         
23:57
Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor         
23:03
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü         
16:26
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 13:29:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hem bebek bakıp hem de coğrafi tescilli İncelek tatlısı yapıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement