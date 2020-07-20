Hem bir anne hem bir esnaf hemde 8 bin kişinin muhtarı - Son Dakika

Hem bir anne hem bir esnaf hemde 8 bin kişinin muhtarı

Giresun'un Merkez ilçesinin ilk ve tek kadın muhtarı olan İpek Can, mahalle sakinlerinin sorunlarını çözmenin yanı sıra hem esnaf olarak vatandaşa hizmet veriyor hem de bir anne ve bir eş olarak ailesiyle ilgileniyor.

Giresun'un Merkez ilçesinin ilk ve tek kadın muhtarı olan İpek Can, mahalle sakinlerinin sorunlarını çözmenin yanı sıra hem esnaf olarak vatandaşa hizmet veriyor hem de bir anne ve bir eş olarak ailesiyle ilgileniyor.

KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim


Giresun'un Merkez ilçesine bağlı Hacı Hüseyin Mahallesi'nde yaşayan İpek Can, mahallede yaşayan herkesi tanıdığı ve sorunlarını bildiği için muhtar olmaya karar verdi. Esnaf olarak mahalle halkına hizmet vermenin yanında muhtar olarak vatandaşın sorunlarını çözebilmek için muhtarlığa aday oldu ve seçildi. Muhtar İpek Can, özellikle Giresun'da kadınların aktif siyasette söz sahibi olmalarını düşündüğü için muhtar olmaya karar verdiğini belirterek, "Giresun'da siyasetin içinde hiç kadın olmadığını gördüm. Kadınların da aktif siyasette olmalarını ve bir yerlere gelebilmeleri için bu yola çıktım. Özellikle kadınların sorunlarını çözebilmek için muhtarlığa aday oldum" dedi.


Daha önce iki kez muhtarlığa aday olduğunu ve üçüncü sefer de kazandığını belirten Can, "Ben üç kere muhtarlığa aday oldum. Az farkla birinci seçimi kaybettim. İkinci seçimde de kaybettim. Üçüncü seçimde kazandım. Bütün seçimlerde ailem, akrabalarım ve bütün arkadaşlarım bana yardımcı oldular. Beni tanımayanlara da kendimi tanıttım. Bu işin peşini bırakmayacağımı anladılar ve bana oy verdiler. 8 bin kişinin evine tek tek gittim ve hepsinin gözüne baktım ve elini sıktım. Giresun'da bir kadının seçilmesi biraz zordur. Hep beraber bunu başardık. Merkez ilçede seçilen ilk ve tek kadın muhtarım. Milletvekili ve belediye başkanları arasında bile yok" dedi.


"Başta ailem olmak üzere herkes bana destek veriyor"


"Ben hem balıkçı hem manav hem anne hemde 8 bin kişinin muhtarıyım" diyen Can, "İşlerim biraz yorucu oluyor ama planlı bir şekilde çalıştığım için işimi severek yapıyorum. Eşim ve çocuklarım her zaman bana yardımcı oluyorlar. Mahallemizdeki insanlarda bana destek oluyorlar. Yeri geldiğinde bir yerde sorun yaşandığında bana telefon edip bilgilendiriyorlar. Hep beraber diyalog içinde işlerimizi yürütüyoruz" şeklinde konuştu.


"Mahalledeki herkes bana 24 saat ulaşabilir"


Herkesi tanıdığını ve bunun bir avantaj olduğunu dile getiren Can, "Bir kadın olarak belki telefon numaramı muhtarlığın kapısına asan tek muhtarım. Herkes 24 saat bana ulaşabilir ve istediği her şeyi anlatabilirler. Mesela gece saat 1'de beni aradılar. Kanalizasyon patlamış ve sokağı su basmış. Arayan da bir kadındı. Eğer erkek olsaydım belki cesaret edip beni aramazdı. Kadın olduğum için daha rahat yaklaşıyorlar ve istedikleri zaman arayabiliyorlar. Geçen gün bir teyze geldi yanıma, 'Muhtar siz misiniz' dedi. 'Evet, siz mahalleye yeni mi geldiniz' dedim. 'Nereden biliyorsunuz' dedi. 'Teyzecim bu mahallede 8 bin kişi var. İsim olarak bilmesem de sima olarak hepsini biliyorum. O yüzden sen yeni gelmişsin' dedim. Gülmeye başladı. 'Evet, yeni geldim' dedi. Ben buradaki herkesi tanıyorum ve bu benim için bir avantaj. Bazı büyük mahallelerde bu pek mümkün olmuyor. Rabbim bana insanlara yardım etme fırsatını verdi. Ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresun, Anne, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hem bir anne hem bir esnaf hemde 8 bin kişinin muhtarı - Son Dakika

Son Dakika

18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:43 MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:22 Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:59 Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti 12:06 İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası 12:00 Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü 11:46 Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
17:43
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
17:22
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
15:59
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
14:19
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 18:25:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hem bir anne hem bir esnaf hemde 8 bin kişinin muhtarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]