Olay, dün Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre, cadde ortasında duran araç nedeniyle dönüş yapamayan İETT otobüsünün şoförü kornaya bastı. Şoförün kornaya basmasına sinirlenen sürücü ve beraberindekiler aracından inerek şoföre hakaret edip saldırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Arnavutköy'de cadde ortasında duran bir sürücü, dönüş yapamayan İETT şoförünün kornaya basmasına sinirlenip araca saldırdı. Sürücü ve yanındakiler şoföre hakaret ederken, gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yılın ilk 6 ayında hem elleçlenen yük hem de konteyner miktarı arttı

Çad'ın en büyük caddesinin adı: İstanbulCumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti onuruna caddeye İstanbul ismi verildiHem caddenin hem de eczanenin adı...

Karakılçık hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hem cadde ortasında durdu, hem de dönemeyen şoföre saldırmaya çalıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.